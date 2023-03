Cautivos del mal #37: Beatriz Rico y Manuela Paso, actrices seducidas por la novela y la poesía

En la trigésimo séptima edición de Cautivos del mal, David Felipe Arranz entrevista a la actriz y presentadora Beatriz Rico, que acaba de publicar la novela Tú quédate conmigo… Yo me encargo de que merezca la pena (HarperCollins Ibérica) y inicia una gira por toda España con su último monólogo, Pepa, no me des tormento, que da continuidad a otros anteriores, como Antes muerta que convicta, que siempre se encuentran itinerantes. Después, habla con la también actriz Manuela Paso de su último estreno, Los pálidos, de Lucía Carballal, en el Teatro Valle-Inclán (Centro Dramático Nacional) hasta el 26 de marzo, y de su poemario Psoriasis (Baile del Sol).

En el editorial, Arranz recomienda la edición de El arte de la guerra (Ariel), de Sun Tzu, el tratado de estrategia bélica más célebre de todos los tiempos y una obra que da valiosos consejos para vencer en el campo de batalla: sus máximas guardan gran profundidad y contienen una raíz filosófica que actualmente se aplica en materias tan variadas como la política, la empresa, el deporte o el crecimiento personal. También comenta Jóvenes héroes de la Unión Soviética. Memorias y cuentas pendientes (Impedimenta), de Alex Halberstadt, que recoge décadas de guerras, purgas, torturas, migraciones y rencores no expresados que marcaron el devenir de la familia del autor, de su país y de nuestro mundo actual: de Moscú a Ucrania, de Lituania a Nueva York, Halberstadt entreteje de forma magistral historia y psicología a través de su propia experiencia, la de un niño que crece a caballo entre Estados Unidos y Rusia. Y, por último, reseña Pecados y pecadores de la Edad Media. Ortodoxos frente a disidentes (Cátedra), de Emilio Mitre, que aborda las opiniones, encontradas o coincidentes, que tuvieron católicos (ortodoxos) y heréticos (disidentes) sobre las distintas infracciones contra la moral y las creencias, sobre el mundo de los pecados, faltas y vicios en la órbita cristiana medieval, la última obra de un veterano y respetado medievalista español.

En la primera entrevista, Beatriz Rico le revela a Arranz que en la novela que acaba de publicar hay mucho de autobiográfico, desde su marcha como joven muchacha de provincias a la capital al alborear la década de los años noventa, a su participación en galas producidas por aquella Telecinco llenas de anécdotas. Rico guarda el mejor de sus recuerdos y en este volumen encuentra el tono adecuado y la necesidad de reírse de sí misma y del mundo del espectáculo. También charlan sobre uno de sus papeles más celebrados en teatro, el de Palabras encadenadas, de Jordi Galceran bajo la dirección de Domingo Cruz, un arriesgado trabajo sobre la historia de un psicópata y su(s) crímen(es), bajo la imposibilidad de marcar límites entre la locura y cordura, entre verdugo y víctima, un ambiguo interrogante sobre la condición humana gracias a un hábil escamoteo y a una sorprendente historia. Para Arranz, esta obra la ha convertido en la artista total por su registro dramático, que ha asombrado a todos los públicos y ha sido alabado por la crítica especializada.

A continuación, Manuela Paso explica su manera de construir sus personajes en escena, los retos emocionales que ha tenido ante sí con obras de la talla de Equus, de Peter Shaffer, donde da vida a varios personajes; El hombre almohada, de Martin McDonagh, un descenso a los infiernos de alguna familia disfuncional; o su impresionante monólogo de la Antígona de Sófocles en el Ciclo de conferencias “Teatro griego” de la Fundación Juan March. En este sentido, Arranz pregunta a Paso por su técnica para dar lo mejor del oficio en las tablas y desprenderse de personajes tan complejos e intensos una vez termina la función, una transición que la actriz, hija del célebre dramaturgo y periodista Alfonso Paso, ha ido desarrollando con los años. Tras leer un poema de su libro Psoriasis, en el que la familia es la piel que habitamos cada uno y la manifestación de un estado emocional, Manuela Paso expresa su preocupación por las nuevas formas de censura y apuesta por la libertad interior y con uno mismo para conquistar el resto de libertades, un escenario que, en la actualidad, se encuentra en plena regresión a decir de la artista.