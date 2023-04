Primeras estrellas iberoamericanas confirmadas para la gala de la X Edición de los Premios PLATINO

La X Edición de los Premios PLATINO se prepara para celebrar el décimo aniversario de la gran fiesta del audiovisual iberoamericano, que se celebra este sábado 22 de abril en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid. Y ya comienzan a conocerse los primeros nombres del talento que asistirá a la gala de los PLATINO, que acogerá a muchas de las estrellas y artistas más destacadas del panorama de habla hispana y portuguesa.

Así, a los ya confirmados maestros de ceremonias Carolina Gaitán, Omar Chaparro y Paz Vega, encargados de conducir la gala, y Benicio del Toro, Premio PLATINO de Honor en esta décima edición, se suman grandes figuras de la industria que pondrán glamur a la entrega de los PLATINO. Será el caso de algunos de los intérpretes nominados como Antonia Zegers, finalista por El castigo, Magnolia Núñez, candidata por Carajita, o Laura Galán, que opta a la estatuilla por Cerdita, ambas con la ilusión por conseguir el galardón a la Mejor Interpretación Femenina.

También asistirán a la gala Peter Lanzani, candidato por Argentina, 1985 a la Mejor Interpretación Masculina. Desfilarán por la alfombra roja los nominados a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto Norman Briski, candidato también por Argentina, 1985, y Ramón Barea, que concurre por su trabajo en Cinco lobitos. Completarán el apartado interpretativo cinematográfico Alejandra Flechner, por Argentina, 1985, Carmen Machi, por Cerdita, y Susi Sánchez, por Cinco lobitos, que estarán en el patio de butacas a la espera del Premio PLATINO a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto.

Numerosos talentos de la pequeña pantalla acudirán a la gala en busca del ansiado galardón: estarán las candidatas a la Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie Claudia Di Girolamo, por 42 días en la oscuridad, Cristina Umaña, por Noticia de un secuestro, Natalia Oreiro, por Santa Evita, y Paulina Gaitán, por Belascoarán; así como los nominados a la Mejor Interpretación Masculina Guillermo Francella, por El encargado, Juan Diego Botto, por No me gusta conducir -cuyo debut cinematográfico como director, En los márgenes, concurre a dos PLATINO-, y Juan Pablo Raba, por Noticia de un secuestro. Por su parte, Alejandro Awada por Iosi, el espía arrepentido, David Lorente por No me gusta conducir y Rodrigo Celis por Noticia de un secuestro, asistirán como nominado a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto de Miniserie o Teleserie, y Amparo Noguera por 42 días en la oscuridad, Leonor Watling por No me gusta conducir y Majida Issa por Noticia de un secuestro harán lo propio a la espera de conocer la ganadora del PLATINO a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie.

También estarán en IFEMA Palacio Municipal candidatos al PLATINO al Mejor Creador de Serie como Andrés Wood, creador de la serie Noticia de un secuestro, Daniel Burman, creador de la serie Iosi, el espía arrepentido, Leonardo Padrón, creador de la serie Pálpito, y Gastón Duprat y Mariano Cohn, dupla responsable de la producción televisiva El encargado, además de directores de Competencia oficial, finalista en la nueva categoría a la Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción. También asistirá Carla Simón, la ganadora del Oso de Oro por Alcarràs, obra con la que concurre a la Mejor Dirección; Isabel Peña, que opta al PLATINO al Mejor Guion por As bestas, y Manuela Martelli, compañera de nominación de Peña por el libreto de 1976; o Alejandro Loayza Grisi, director de Utama, cinta candidata al Premio PLATINO al Cine y Educación en Valores.

EL STAR-SYSTEM IBEROAMERICANO SE CITA EN EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LOS PLATINO

No faltarán profesionales de la industria como Eduardo Villanueva, productor de As bestas, Karla Mercedes Luna, Natalia González Guzmán y Stacy Perskie, productoras de BARDO, falsa crónica de unas cuantas verdades, o María Zamora, Stefan Schmitz y Tono Folguera, responsables de la producción de Alcarràs, Estas figuras de la producción audiovisual representarán a algunas de las nominadas al galardón a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción.

A la destacada presencia de nominados en la gala de la X Edición de los Premios PLATINO también se suman algunos de los artistas más destacados del panorama iberoamericano que se encargarán de entregar las estatuillas. Figuras como Aislinn Derbez, Alfonso Herrera, Ana de la Reguera, Benjamín Vicuña, Carlos Torres, Cayetana Guillén Cuervo, Cecilia Suárez, Diego Calva, Esmeralda Pimentel, Jorge Perrugoría, Juan Carlos Arciniegas, Juan Minujín, Juanita Arias, Manolo Caro, Nashla Bogaert, Natalia Reyes, Nerea Barros, Óscar Martínez, Paco León, Rubén Cortada, Sara Linares o Yanny Prado pasarán por la alfombra oja de los premios antes de dar una alegría a los triunfadores de la noche.

También desfilarán por la alfombra roja de la gran noche del audiovisual iberoamericano populares nombres del star-system iberoamericano, como Adelfa Calvo, Adrián Lastra, Alejandro Claveaux, Alicia Banquez, Álvaro de Luna, Ana María Simón, Antonio José, Blas Cantó, Celines Toribio, Carmen Sánchez, Clara Alvarado, Dulceida, Emmanuel Palomares, Erica Rivas, Francisca Aronsson, Irene Visedo, Javier Pereira, Jesús Castro, Jesús Mosquera, Laila Garin, Laura Ramos, Leticia Dolera, Lucas Vidal, Lucrecia, Ludwika Paleta, Mane de la Parra, Marilu Martínez, Marta González de la Vega, Michel Brown, Natalia de Molina, Nil Moliner, Reynaldo Pacheco, Silvia Alonso, Sofía Ellar o Vanesa Martín.

A la X Edición de los Premios PLATINO concurrirán obras finalistas por toda Iberoamérica, con la película Argentina, 1985 como producción con más nominaciones con 14, seguida por la obra española As bestas, la cinta mexicana BARDO, falsa crónica de unas cuantas verdades, el filme español Cinco lobitos y la serie colombiana Noticia de un secuestro, todas ellas con 6. De esta manera, las nominaciones de los PLATINO se reparten entre doce países diferentes (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, España, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay), con España obteniendo un 34% de las candidaturas cinematográficas seguida por Argentina, con un 24% y Chile y México, ambas con un 10%, mientras que Argentina se sitúa a la cabeza de las nominaciones de producciones de series con un 33%, seguida de Colombia, con un 29%, España, con un 17%, y México, con un 13%.