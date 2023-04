Premios Platino 2023: Benicio del Toro galardonado en Madrid

Benicio del Toro fue uno de los protagonistas de la noche al recibir de manos de Enrique Cerezo, presidente de los Premios PLATINO, el Premio de Honor, que le describió como “uno de los talentos latinos más grandes”: “La personalidad de Benicio del Toro es tan fuerte como el cine iberoamericano”.

En castellano, el homenajeado echó la vista atrás destacando algunos de los episodios más duros de sus primeros intentos como actor en Hollywood.

“En Estados Unidos los latinos somos minoría y un actor latino, lo es todavía más, pero estarían mintiendo si dijera que era solo el sistema el que sembraba las dudas, porque incluso cuando conseguí trabajos, me preguntaban si me molestaba que me encasillasen como latino”, reveló.

“A mí lo que me preocupaba no era ser encasillado como actor latino, lo que me preocupaba era interpretar personajes que no tuviesen matices, como si todos fueran iguales y no poder romper el estereotipo. Entonces decidí que tenía que interpretar, si tenía que interpretar los estereotipos, lo que intentaba, y voy a seguir intentando, es encontrar la humanidad y la complejidad de esos personas”, explicó.

En su reflexivo discurso, Del Toro no dudó en poner en valor el legado de las cinematografías iberoamericanas que han precedido al éxito actual del audiovisual de habla hispana y portuguesa: “Me siento honrado de estar aquí y seguir los pasos de los hombres y mujeres, artistas de nuestras raíces que han transmitido su sabiduría y que tuvieron sus propias dudas antes.

Aun así, son los que me han iluminado el camino, y como latinos tenemos una responsabilidad muy grande, no solo a la hora de elegir un proyecto sino también de proteger su identidad que es protegernos a nosotros mismos”.