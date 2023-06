Cartelera: «Aladdín», el esperado musical creado por Disney llena de magia Madrid

Todo lo que deseas encontrar en un musical hecho realidad. Eso es Aladdín, el esperado musical creado por Disney y producido por Stage Entertainment que, cada tarde, llena de magia, espectáculo y diversión el teatro Coliseum de Madrid.

Considerado uno de los mejores musicales de todos los tiempos, esta espléndida producción te transportará al más deslumbrante de los mundos desde que se levanta el telón. Una fastuosa escenografía que convive con hasta 84 increíbles efectos especiales, un espectacular vestuario confeccionado con más de 2 millones de cristales de Swarovski y exóticos tejidos provenientes de hasta 9 países, una banda sonora mítica y un equipo integrado por más de 140 profesionales que hacen posible cada representación, convierten Aladdín en el musical de la temporada.

De los mismos productores de otros musicales míticos de Disney como la Bella y la Bestia y El Rey León (show que continúa batiendo records en la Gran Vía madrileña), Aladdín cuenta además con una de las más destacadas bandas sonoras de todos los tiempos. Compuesta por el maestro del musical y ganador de 8 premios Oscar, Alan Menken (compositor de otras bandas inolvidables como La Sirenita, La Bella y la Bestia o Pocahontas), Aladdín fue premiada con los Oscar a Mejor banda sonora y Mejor canción original por Un mundo ideal.

Un apasionante viaje en el que no dejarás de emocionarte con la fantástica historia de Aladdín, un joven soñador que, sin imaginarlo, está a punto de emprender la que será la gran aventura de su vida. Forjando una amistad inquebrantable con el descarado y divertido Genio, un ser mágico dotado del poder de concederle hasta tres deseos, nuestro protagonista conquistará el corazón de la princesa Jasmine, se ganará la adoración de todo un pueblo, y aprenderá que no existe mayor tesoro que ser fiel a los valores que todos llevamos dentro.

Gracias al triunfo incontestable de las 4 producciones internacionales de Aladdín actualmente en cartel, a la espera de una quinta en Reino Unido, más de 14 millones de espectadores ya han disfrutado de este increíble musical que el público español ya tiene la oportunidad de vivir.

Han dicho de Aladdin:

“Fabuloso, Excepcional” The New York Times; “¡Todo lo que deseas de un musical!” BBC-TV; “Mágico. ¡Una auténtica joya!” The Guardian».