Sara G. Cortijo recibe el premio a Mejor directora por su cortometraje «Romeo»

La malagueña Sara G. Cortijo ha recibido el premio a Mejor directora por su cortometraje documental Romeo, otorgado por la asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales CIMA en el Festival Corto Ciudad Real.

Analía Fraser, en representación de la asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales en España (CIMA), y la concejala de Igualdad de Ciudad Real, María José Escobedo, entregaron a Sara G. Cortijo el premio Dulcinea, que destaca «el papel de mujeres que cuentan historias sobre mujeres”.

«Muchas gracias al festival por haber seleccionado nuestro trabajo, al jurado y a CIMA por haberlo valorado, es un premio que me hace especial ilusión recibir, y al equipo que ha hecho posible este cortometraje», ha expresado la directora, quien ha destacado la necesidad de que existan más certámenes como este para seguir dando visibilidad a historias, que no tienen tanta proyección». «Romeo es una pieza que pone de relevancia que no existen blancos o negros, que la vida está repleta de grises», ha explicado Cortijo, quien ha añadido que, si tuviese que elegir una frase con la que definir este corto es «la vida se impone».

Romeo, que retrata el embarazo de una adolescente malagueña de 15 años, además ha estado este fin de semana en Valencia, en el festival Cinema Joven. Asimismo, este verano la pieza viajará a Calabria (Italia) donde participará en La Guarimba International Film Festival y a Huelva, donde ha sido seleccionada en la sección oficial a concurso del XVI Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Istantilla.

Trayectoria del cortometraje

Este galardón es el cuarto que ya acumula Romeo, que se suma a la Biznaga de plata al Mejor cortometraje documental Málaga, que recibió en el Festival de Cine de Málaga 2022, al premio Canal Sur Radio y televisión (CSRTV) a la Creación audiovisual andaluza, que obtuvo en el festival de Cabra (Córdoba) en octubre de 2022, y al premio a Mejor cortometraje recibido en Mairena Film Festival en mayo de 2023.

Además, el cortometraje ha sido seleccionado en la Muestra de Cine Internacional de Palencia, que se celebró en febrero y en el Festival Corto Gijón celebrado en mayo.

Asimismo, el pasado diciembre Romeo ha sido seleccionado por Women Time, el II festival de cine femenino de Canarias. Gracias a ello, la pieza audiovisual se ha podido ver en Filmin durante dos semanas. En el marco de este festival, el cortometraje fue proyectado tanto en TEA Tenerife Espacio de las Artes como en el Espacio Cultural Cajacanarias y en la sala Equis de Madrid.

Temática

El documental muestra el proceso del embarazo de María, una joven malagueña de 15 años, desde el momento del descubrimiento de la noticia hasta que la adolescente da a luz al bebé, al que llaman Romeo. Esta pieza audiovisual aborda temas como la maternidad, la educación, el amor o las relaciones desde el punto de vista de diferentes personas que rodean al niño: su madre, su padre, su tía y amigas que viven en el barrio malagueño de Los Palomares.

El cortometraje está siendo distribuido por Moira Pictures, la distribuidora de cortometrajes de la Escuela Universitaria de Artes TAI.

SINOPSIS

María de 15 años y Kevin de 17 son pareja desde hace tres años. El verano de 2020 ella se entera de que está embarazada. A pesar de las opiniones contrarias de sus respectivas familias, ellos deciden seguir adelante con el embarazo. El 8 de abril de 2021 nació su hijo. Romeo es el nombre del bebé.

SARA G. CORTIJO

Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Málaga. También ha estudiado Interpretación Textual en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. En 2016 lanza la obra de teatro Zenica, de la cual es autora, directora y una de las protagonistas. La obra, seleccionada por el MaF (Málaga de Festival) para su programación en 2017, ha estado en cartel en Madrid, en el Umbral de Primavera y en la sala Azarte, así como en La casa de América Latina en Bruselas. En febrero de 2020 la editorial Libros.com publica el libro de la pieza de teatro.

Ese mismo año crea su primer cortometraje, Efecto halo, que escribe, dirige y en el que también actúa. Su primer cortometraje documental, La mujer salvaje (2021), ha sido seleccionado en el festival de Los Ángeles LA Independent Women Film Awards, en Madurai International Documentary & Short Film Festival (La India), en Blogos de Oro en Barcelona y en Beeston Film Festival (Nottingham, Reino Unido).

En 2020 también fue una de las ganadoras del concurso de fotografía PhotoEspaña Desde mi balcón, su fotografía Una jirafa se está comiendo la tomatera de mi balcón fue una de las diez seleccionadas entre las más de 63.000 imágenes participantes.

FILMOGRAFÍA

Romeo (cortometraje documental, 2022)

La mujer salvaje (cortometraje documental, 2021)

Efecto halo (cortometraje, 2020)

FICHA ARTÍSTICA Y EQUIPO ROMEO

Dirección y guion: Sara G. Cortijo

Operador de cámara: Jon Rivero

Sonido: Sergio Sánchez

Montaje: Alonso Valbuena

Reparto: Romeo Cobos, María Martín, Kevin Cobos, Coraima Cobos, Mirella Segovia y Kiara Díaz

BSO: Starter, L´Voy, Icesplinter, Isabelita de Jérez

Traducción subtítulos: Enrique Girón

Producción: SidesOut

Duración: 10’58»