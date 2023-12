Luto en el cine español: Muere la actriz Itziar Castro a los 46 años

Luto en el cine español.

Itziar Castro, una de las actrices más relevantes del celuloide, falleció la noche del 7 de diciembre de 2023 a los 46 años.

Se desconoce por el momento la causa del fallecimiento pero todo indica un fallo cardíaco.

La noticia fue adelantada por el director Frankie de Leonardis en la red social X, la antigua Twitter:

Castro nació en Barcelona en el año 1977 y su primera incursión en la gran pantalla fue en la obra ‘Inconscientes‘, de Joaquín Oristrell. También tuvo papeles en películas como ‘Rec 3: Génesis‘ de Paco Plaza, ‘Blancanieves‘ de Pablo Berger o ‘Las brujas de Zugarramurdi‘ de Álex de la Iglesia.

La artista fue nominada al Goya a mejor actriz revelación por su papel en ‘Pieles‘ (2017) de Eduardo Casanova. En 2018 se incorporó al reparto de la serie ‘Vis a vis‘ y fichó como profesora de interpretación de ‘Operación Triunfo‘ en sustitución de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

También formó parte del elenco de ‘Campeones‘, ‘Campeonex‘ e ‘Historias lamentables‘ de Javier Fesser, y en series como ‘Por H o por B‘ y la musical ‘Érase una vez… pero ya no’ de Manolo Caro y tuvo un ‘cameo’ en la segunda temporada de ‘Paquita Salas‘.

Su última aparición pública fue el 2 de diciembre de 2023 en la capilla ardiente de Concha Velasco.

Rápidamente las redes sociales se llenaron de condolencias:

No queremos creerlo. El abrazo más cálido y cariñoso a la familia y amigos de Itziar Castro. DEP. 🖤 pic.twitter.com/cwANmz1oFw

Itziar Castro era una actriz maravillosa y una persona cariñosa, inteligente y divertida. Solo trabajé con ella en un par de ocasiones, pero me encantaba charlar con ella siempre que nos encontrábamos. A veces lo pasaba mal viendo el hate y el bullying que tenía que aguantar en… pic.twitter.com/eopuj9ze6B

Hace pocos días, Itziar Castro le dirigió una carta a la Itzi niña que me conmovió profundamente. No la he podido recuperar, ojalá alguien la encontrara y la pusiera aquí. Dice muchas cosa, y toda importantes. Adiós, Itzi.

— Pilar Eyre (@pilareyre) December 8, 2023