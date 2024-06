La Comunidad de Madrid inaugura la nueva temporada de los Teatros del Canal

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha presentado hoy, en este espacio de la capital, la amplia oferta de propuestas programadas por el Ejecutivo autonómico para este enclave donde “podremos disfrutar de compañías y artistas de España, Italia, Argentina, Cabo Verde, Francia, Rumanía, Canadá, Israel, Portugal, Países Bajos, Estados Unidos, Austria, Alemania, México, Chile, Irlanda, Reino Unido, Bélgica o Ucrania, que traerán a la región 38 estrenos, 19 de ellos absolutos”, ha asegurado.

Así, destacan las producciones de los directores residentes como, El alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca, dirigida por José Luis Alonso de Santos; el espectáculo lírico Ella, de Albert Boadella; Paisaje dentro de paisaje: 3. Acto de fe, de Olga Blanco, y el montaje Los cuernos de don Friolera, de Valle-Inclán, dirigido por Ainhoa Amestoy. Además, en colaboración con el Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, el director invitado Lluís Pasqual pondrá en escena La gran ilusión, de Eduardo de Filipo.

Asimismo, el Ballet Español de la Comunidad de Madrid presentará su primera producción bajo la dirección de Jesús Carmona y La Sala Negra acogerá el ciclo Canal Baila, con 10 importantes estrenos a cargo de Alejandro Lara, Marta Gálvez, Mar Aguiló o Laia Santanach, entre otros. Igualmente, se presentarán los trabajos de grandes compañías de danza como la de Hervé Kopubi con Sol Invictus; Into the Hairy, de Sharon Eyal; Antonio Ruz y su creación, Norma; y Fronteras en el aire, de Ángel Rojas.

De Calderón de la Barca a Angélica Liddell

La amplia propuesta en el ámbito de la dramaturgia combina la presencia de autores clásicos como Calderón de la Barca, Fernando de Rojas, Chéjov o Sor Juana Inés de la Cruz con firmas contemporáneas como la de Angélica Liddell, Juan Carlos Fisher o Adam Peck. Shakespeare también estará presente por partida doble con una versión de Hamlet dirigida por Declan Donellan, y con Coriolano, de Antonio Simón.

La actriz Núria Espert protagonizará Todos los pájaros, de Mario Gas, mientras que Victoria Abril adoptará el rol de Medusa, de José María del Castillo. Por su parte, Sergio Peris-Mencheta regresa a este espacio escénico con Blaubeeren, de Moisés Kaufman y Amanda Gronich. Además, Carlos Hipólito y Kiti Mánver serán los actores que darán vida a Música para Hitler, de Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio.

El bloque de artes vivas y performances destaca por el montaje de Olga Blanco, con la propuesta del director y dramaturgo, Romeo Castellucci, que estrenará en España Senza titolo. Por otro lado, el artista iraní, Sorour Darabi, también traerá por primera a nuestro país la ópera contemporánea y performance Mille et une nuits. Otro de los nombres destacados de esta programación es el de Claudia Castellucci, León de Plata 2020 en la Bienal de Venecia, que pondrá en escena Sahara.

Espacio para la música en los Teatros del Canal

Igualmente, la música clásica y contemporánea, lírica, jazz, flamenco, electrónica y festivales como Ensemble y Coma se darán cita en esta amplia oferta de propuestas. A ellas se sumará la ópera Don Juan no existe, de la compositora Helena Cánovas, dirigida por Bárbara Lluch, fruto de la colaboración anual entre los Teatros del Canal y el Teatro Real.

También, destaca el estreno del cuarteto de cuerda 4Sonora, El legado universal de Ligeti, y la visita de la mezzosoprano canadiense Emily D’Angelo, el pianista Alberto Rosado y la violinista barroca Sophie de Bardonneche.

Asimismo, The Silence of Sound, con la artista mexicana Chula The Clown, y la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) bajo la dirección de Alondra de la Parra, presentarán un espectáculo que fusiona el arte del clown, la música, el diseño multimedia y la iluminación.

Canal Hispanidad y Artes Circenses

La nueva temporada incluye dos novedades. Por un lado, la puesta en marcha del nuevo ciclo, Canal Hispanidad, un intercambio de propuestas escénicas con los principales teatros y certámenes iberoamericanos. Arrancará en 2024 con la colaboración del Festival Internacional Santiago a Mil de Chile; el Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires; y con la Compañía Nacional de Teatro de México. Asimismo, las artes circenses se incorporan a la oferta cultural con el Festival Riesgos.

La programación se completará con nuevas ediciones de Suma Flamenca y Suma Joven, el FIAS (Internacional de Arte Sacro), Teatralia, el Festival de Otoño, Madrid en Danza y el Festival de la Guitarra, entre otros.