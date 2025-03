La Infiltrada, revivir el horror

Desgraciadamente me enviaban de reportero cada poco tiempo a grabar atentados de ETA. Dormía con la cámara en stand by al lado de la cama para salir corriendo con la moto. Las manifas en el País Vasco eran terribles y violentas. Allí me pasó de todo y ver esta película me ha supuesto un sock cerebral porque me he acordado de un plumazo todo aquello, debido especialmente a la excelente dirección de `La Infiltada´ por parte de Arantxa Echevarría y una ambientación espectacular que me ha hecho revivir el horror.

Una más que valiente Carolina Yuste representa con aplomo y seguridad a la primera mujer infiltrada en la banda terrorista, que no pudo contactar en 8 años con su familia y solo le quedaba un gato como acompañante.

Muy recomendable y esencial que no quede en el olvido aquella barbarie, para lo que ir a ver esta película ayudará a mantener viva la memoria de aquellos asesinados. La verdad es que hay escenas que lo he pasado realmente mal.

4½ ★★★★½