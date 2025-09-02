Woody Allen: “Me haría ilusión rodar una película con Trump, es un actor excelente”

La historia del cine está llena de colaboraciones sorprendentes, pero pocas tan inesperadas como la que Woody Allen ha insinuado en los últimos días.

El cineasta, conocido por su agudeza narrativa y su inconfundible humor, ha declarado en el pódcast “Club Random” que le haría “ilusión” volver a rodar una película con Donald Trump, a quien considera “un actor excelente”.

Estas palabras han generado un intenso revuelo mediático, no solo por la carga política del personaje, sino por el propio recorrido de Trump en el universo del entretenimiento.

A día de hoy, 2 de septiembre de 2025, la afirmación de Allen resuena como una bomba en la industria cinematográfica. El director ha dejado claro que, aunque no comparte las ideas políticas del expresidente —de hecho, se define como demócrata y votante de Kamala Harris—, valora la profesionalidad y el carisma que Trump mostró durante el rodaje de Celebrity en 1998, donde interpretó un breve pero recordado cameo como él mismo.

In this clip from "Real Time with Bill Maher," Woody Allen shares his experience working with Donald Trump on the set of "Celebrity." Allen praises Trump's professionalism, noting, "He was a pleasure to work with and a very good actor. He was very polite and hit his mark and did… pic.twitter.com/kBh1WdnMct — 𝐃𝐔𝐓𝐂𝐇 (@pr0ud_americans) September 1, 2025

Así fue el cameo de Trump en Celebrity: una anécdota de rodaje

En 1998, Donald Trump era ya una figura mediática, célebre por sus negocios inmobiliarios y su presencia constante en la prensa neoyorquina, pero aún no había dado el salto a la política.

Su aparición en Celebrity, junto a estrellas como Charlize Theron y Leonardo DiCaprio, consistió en una escena irónica donde bromeaba con la idea de demoler la Catedral de San Patricio para construir un rascacielos.

Según Allen, fue “un placer trabajar con él, muy educado y profesional”, y destaca que tenía “una cualidad carismática” especial ante la cámara.

El propio Allen ha afirmado que dirigir a Trump fue una experiencia sencilla y gratificante: “Podría dirigirlo ahora, si me lo permitiera. Creo que podría hacer maravillas, fue muy fácil trabajar con él”. Estas palabras han reavivado el interés por ese insólito cruce entre cine y celebridad política.

Trump, el actor: ranking de sus cameos más famosos

Antes de convertirse en presidente, Trump acumuló una peculiar filmografía de cameos en cine y televisión. Más allá de Celebrity, su rostro apareció en escenas breves, pero memorables, de varias producciones de éxito.

Aquí va una lista de sus participaciones más conocidas:

Home Alone 2: Lost in New York (1992): Trump se cruza con Macaulay Culkin en el vestíbulo del Plaza Hotel de Nueva York.

se cruza con en el vestíbulo del de Nueva York. Zoolander (2001): aparece en la alfombra roja, entre modelos y flashes.

The Fresh Prince of Bel-Air (1994): cameo junto a Will Smith en la famosa serie.

en la famosa serie. Sex and the City (1999): breve aparición en un bar neoyorquino.

Celebrity (1998): la colaboración con Woody Allen que hoy vuelve a estar en boca de todos.

Este ranking, más allá de lo anecdótico, muestra cómo la figura de Trump ha transitado sin esfuerzo entre la cultura pop, el entretenimiento y la política, convirtiéndose en un símbolo de la era de la celebridad global.

Curiosidades y datos locos: Allen, Trump y el cine neoyorquino

La relación entre Woody Allen y Donald Trump es, cuanto menos, curiosa:

Allen ha dirigido a decenas de estrellas, pero Trump es de los pocos “no actores” que recuerda con especial aprecio por su facilidad frente a la cámara.

ha dirigido a decenas de estrellas, pero es de los pocos “no actores” que recuerda con especial aprecio por su facilidad frente a la cámara. En el rodaje de Celebrity, Trump pidió que su imagen no fuera ridiculizada, aunque aceptó la broma sobre la Catedral de San Patricio .

pidió que su imagen no fuera ridiculizada, aunque aceptó la broma sobre la . La escena del cameo se rodó en una sola toma, según el propio Allen , que destaca la rapidez y soltura de Trump en el set.

, que destaca la rapidez y soltura de en el set. A pesar de sus diferencias políticas, Allen insiste en separar arte y política, considerando a Trump un “profesional” en el plató.

¿Qué opina el mundo del cine?

El anuncio de Allen ha generado reacciones dispares entre críticos, actores y aficionados. Mientras algunos celebran el gesto de separar la valoración artística de la ideología, otros consideran polémico cualquier intento de “blanquear” la figura de Trump a través del cine.

En el entorno de Hollywood , muchos recuerdan que Trump ha sido objeto de sátira en infinidad de producciones, pero rara vez ha recibido elogios por sus dotes actorales.

, muchos recuerdan que ha sido objeto de sátira en infinidad de producciones, pero rara vez ha recibido elogios por sus dotes actorales. Sin embargo, Allen subraya que su interés es puramente cinematográfico y que no pretende hacer una declaración política, sino explorar la “presencia magnética” de Trump en pantalla.

Allen y el arte de la provocación

No es la primera vez que Woody Allen se sitúa en el centro del huracán mediático por declaraciones controvertidas. Su trayectoria está marcada tanto por éxitos de taquilla como por polémicas personales y artísticas. El hecho de que, a sus 89 años, siga generando debate y titulares, reafirma su lugar en el imaginario del cine contemporáneo.

Su apuesta por rodar de nuevo con Trump plantea interrogantes sobre los límites del arte, la capacidad del cine para tender puentes —o abrir heridas— y la eterna pregunta de si es posible separar al creador de su contexto político y social.

Una cosa está clara: pocas combinaciones despiertan tanto interés y desconcierto como la de Woody Allen y Donald Trump. Si algún día este proyecto se concreta, el resultado será, sin duda, uno de los acontecimientos cinematográficos más insólitos de la década.