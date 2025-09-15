  • ESP
Una delicia de película

La Primera Escuela

Cuando rehacer tu vida es casi imposible

La Primera Escuela
Cine y Teatro

Desde el primer momento te atrapa una melancolía dulce y extraña al ver a su protagonista principal, pero no desentrañas el por qué hasta el final de la película.

La vida de una maestra de París en un pueblo con 4 casas es verdaderamente complicada, sobre todo cuando los padres necesitan la ayuda de sus hijos en las labores del campo. Pero con tiempo y tesón pueden cambiar las cosas.

La actriz Alexandra Lamy interpreta el papel de una maestra en un pueblo perdido

Un elenco de actores notable, una fotografía coherente y sobre todo un argumento muy bien contado hacen de este film una agradable sorpresa del director y guionista Éric Bernard.

Sensible, con esperanza y ofreciendo un futuro a los hijos que sin la enseñanza nunca hubiesen podido tener.

Te va a dar que pensar.

3½: ★★★½

Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

