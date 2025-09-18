El Vengador Tóxico

La primera mitad de la película es bastante aburrida hasta que, por fin, el protagonista se convierte en el nieto de la Masa con un arma diabólica y áltamente tóxica (una fregona) con la que inicia su venganza particular descabezando a todo lo que se le pone por delante. Es entonces cuando empieza el film de verdad.

Peter Dinklage se convierte de un padrasto inútil en un feroz héroe sin escrúpulos

Este remake de Macon Blair es simplón y tarda en arrancar más que mi moto de cross de cuando tenía 15 años, pero si te gusta el cine gore pues lo pasarás bien, pero no busques nada más.

2 ★★