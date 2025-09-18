  • ESP
El nieto de La Masa quiere guerra

El Vengador Tóxico

Una historia irregular de cine gore

Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

La primera mitad de la película es bastante aburrida hasta que, por fin, el protagonista se convierte en el nieto de la Masa con un arma diabólica y áltamente tóxica (una fregona) con la que inicia su venganza particular descabezando a todo lo que se le pone por delante. Es entonces cuando empieza el film de verdad.

Peter Dinklage se convierte de un padrasto inútil en un feroz héroe sin escrúpulos 

Este remake de Macon Blair es simplón y tarda en arrancar más que mi moto de cross de cuando tenía 15 años, pero si te gusta el cine gore pues lo pasarás bien, pero no busques nada más.

2 ★★

 

Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

