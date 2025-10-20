Un bar mítico, especialmente por la actuación de cómicos del barrio, está a punto de cerrar por falta de ingresos y quieren salvarlo a toda costa.

La película es un relato simplón con algunos golpes buenos de humor, pero sin más.

A pesar de un importante elenco de actores como J. J. Vaquero, el dueño del bar, y Carolina Noriega, Fernando Albizu, Goyo Jiménez, Dani Rovira o Patricia Conde, la comedia no llega a enganchar más que al final, que sí está bien logrado.

Se queda en un `sujétame el cubata´ pero sin la embestida necesaria para que te rías sin parar, que era la idea principal del guion del propio Vaquero y de Noriega. Tampoco la dirección de Fernando Ayllón es nada especial.

1½ ★½