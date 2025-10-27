  • ESP
    España América
Cultura Cine y Teatro

Un biopic entrañable

Monsieur Aznavour, el Ascenso de una Leyenda

Aznavour, una figura mítica de la música francesa

Monsieur Aznavour, el Ascenso de una Leyenda
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Charles Aznavour fue una figura inolvidable y carismática de la música francesa que a muchos nos influyó notablemente en nuestra juventud por su manera de cantar sus composiciones que salían del corazón y por su singular presencia.

`El embajador de la chanson´ es interpretado con pasión por un esforzado Tahar Rahim que, aunque hace una actuación notable, no llega a cumplir fielmente con un papel tan complicado y te cuesta meterte en el film.

En un metraje exageradamente largo, dirigido honestamente por Mehdi Idir y Grand Corps Malade, brilla la ambientación de un París maravilloso y la historia de un genio como Aznavour.

Gracias a su tenacidad y a creer en sí mismo pasó de vivir con su familia en un humilde barrio a disfrutar de mansiones, lujo, mujeres y una fama inmortal, pero eso le costo una vida de esfuerzo y de fracasos hasta que con la ayuda de Édith Piaf, interpretada admirablemente por Marie-Julie Baup, consiguió ascender a lo más alto.

Si te emocionan las canciones de Aznavour no puedes dejar de verla.

3 ★★★

 

 

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

APARATOS DE FITNESS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]