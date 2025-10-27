Monsieur Aznavour, el Ascenso de una Leyenda

Charles Aznavour fue una figura inolvidable y carismática de la música francesa que a muchos nos influyó notablemente en nuestra juventud por su manera de cantar sus composiciones que salían del corazón y por su singular presencia.

`El embajador de la chanson´ es interpretado con pasión por un esforzado Tahar Rahim que, aunque hace una actuación notable, no llega a cumplir fielmente con un papel tan complicado y te cuesta meterte en el film.

En un metraje exageradamente largo, dirigido honestamente por Mehdi Idir y Grand Corps Malade, brilla la ambientación de un París maravilloso y la historia de un genio como Aznavour.

Gracias a su tenacidad y a creer en sí mismo pasó de vivir con su familia en un humilde barrio a disfrutar de mansiones, lujo, mujeres y una fama inmortal, pero eso le costo una vida de esfuerzo y de fracasos hasta que con la ayuda de Édith Piaf, interpretada admirablemente por Marie-Julie Baup, consiguió ascender a lo más alto.

Si te emocionan las canciones de Aznavour no puedes dejar de verla.

3 ★★★