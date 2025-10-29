Un peculiar thriller que tiene una primera mitad espléndida donde desarrolla una historia consistente y muy intrigante, pero en la segunda mitad parece que a los guionistas se les ha ido la cabeza y hacen tal laberinto de escenas que termina siendo caótica, cuando tenían el partido ganado. Un buen ejemplo de `menos es más´.

La dirección es vibrante, especialmente el montaje, y la iluminación también me ha gustado.

El reparto es notable, pero sobresale un Jaime Lorente espectacular en su papel de…

Si te gustan los thriller te la aconsejo, pero estate muy atento para no perderte.

3 ★★★