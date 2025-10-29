  • ESP
Un thriller excesivamente complicado

Reversión

Donde los sueños se mezclan con una terrible realidad

Reversión
Un peculiar thriller que tiene una primera mitad espléndida donde desarrolla una historia consistente y muy intrigante, pero en la segunda mitad parece que a los guionistas se les ha ido la cabeza y hacen tal laberinto de escenas que termina siendo caótica, cuando tenían el partido ganado. Un buen ejemplo de `menos es más´.

La dirección es vibrante, especialmente el montaje, y la iluminación  también me ha gustado.

El reparto es notable, pero sobresale un Jaime Lorente espectacular en su papel de…

Si te gustan los thriller te la aconsejo, pero estate muy atento para no perderte.

3 ★★★

Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

