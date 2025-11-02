  • ESP
Cuando el amor y el perdón se tienen que dar la mano

A pesar de ti

6 personajes con historias entrelazadas llenas de infidelidades

A pesar de ti
Una enrevesada historia donde hermanas y cuñados descubren un buen día, o mejor dicho una mala muerte, que nada es lo que parece y que la supuesta alegría familiar esconde una falsedad terrible y muy difícil de asimilar.

Por otro lado están los hijos, una con los brotes de su primer amor, un chico de una familia indeseable, y un recién nacido de dudosa `procedencia´.

La actriz Allison Williams es de lo mejor de la pelicula

Un drama familiar calentito y de buena factura, dirigido sin sorpresas por Josh Boone y con interpretaciones correctas pero no brillantes, excepto la de Allison Williams, que hace el papel de una madre joven con una hija complicada, de una mujer cornuda y de una amante inesperada.

No aporta nada nuevo y es bastante previsible, pero es entretenida.

2½ ★★½

 

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

