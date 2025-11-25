Una película basada en la historia real de los hermanos Garrido, fundadores de la Asociación de Desaparecidos en Rusia (ADR), que han dedicado su vida al rescate de los cadáveres de los españoles de la División Azul que fallecieron en la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial.

Pero el director y actor principal Carlos Iglesias no se queda solo ahí y monta un argumento bien hilado mezclando la recuperación de dichos cadáveres con el enfrentamiento entre familias de los dos bandos de la Guerra Civil en un pueblo perdido, el señorito y el `rojo´, la venganza de la hija, la investigación de un cura inquieto, herencias ensangrentadas, los misterios que solo una persona conoce, y la relación del religioso con una atractiva mujer que piensa de otro modo pero que se quieren por encima de los colores de sus banderas. Todo ello con el nexo común de una bala que encuentran en un cadáver y que levanta muchas sospechas y sorpresas.

Una película inquietante que muestra una visión diferente de la Guerra Civil que busca la verdad entre aquellos españoles que fallecieron en las batallas de Rusia y aun siguen allí enterrados.

3 ★★★