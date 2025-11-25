  • ESP
Un regreso al pasado desde el presente

El rescate de los cadáveres de la División Azul en la Unión Soviética

La Bala
Archivado en: Cine y Teatro

Una película basada en la historia real de los hermanos Garrido, fundadores de la Asociación de Desaparecidos en Rusia (ADR), que han dedicado su vida al rescate de los cadáveres de los españoles de la División Azul que fallecieron en la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial.

Pero el director y actor principal Carlos Iglesias no se queda solo ahí y monta un argumento bien hilado mezclando la recuperación de dichos cadáveres con el enfrentamiento entre familias de los dos bandos de la Guerra Civil en un pueblo perdido, el señorito y el `rojo´, la venganza de la hija, la investigación de un cura inquieto, herencias ensangrentadas, los misterios que solo una persona conoce, y la relación del religioso con una atractiva mujer que piensa de otro modo pero que se quieren por encima de los colores de sus banderas. Todo ello con el nexo común de una bala que encuentran en un cadáver y que levanta muchas sospechas y sorpresas.

Una película inquietante que muestra una visión diferente de la Guerra Civil que busca la verdad entre aquellos españoles que fallecieron en las batallas de Rusia y aun siguen allí enterrados.

3 ★★★

 

Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

