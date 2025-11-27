El pasado domingo, finalizo en Madrid en el teatro Bellas Artes la obra, “Mejor no decirlo” a la salida de los actores haciendo las “glorias” Imanol Arias agradeció al público su asistencia total del teatro durante 54 días e informaba que a partir de ese momento entraban en gira para ofrecer al resto de los aficionados de provincias su trabajo en compañía de la actriz María Barranco los cuales llevan a cabo esta comedia, un poco seria de lo que intrínsecamente se exige de una pura comedia al uso.

Curiosamente la obra está escrita por la francesa, Salomé Lelouch, que es ni más ni menos, hija de uno de los cineastas más importantes de Francia conocido por muchas películas entre las que se encuentra la famosa historia de amor de “Un hombre y una mujer” éxito mundial de 1960.

Salomé, ha trabajado como actriz en la película, “El extranjero” dirigido por Roger Badin; “los Miserables”, en una versión libre enfocada en la segunda guerra mundial y dirigida por su padre e interpretada por Jean Paul Belmondo.

En la referencia a su labor como escritora tiene la obra testigo de excepción y la que nos ocupa de “Mejor no decirlo”, siendo nominada al Molière Award for Best Comedy, y Molière Award for Best Playwright.

El desarrollo de la obra se establece con una completa y absoluta lucha de incompatibilidades verbales entre los dos protagonistas que se superponen en cada criterio uno sobre el otro con distintas opiniones al respecto de cualquier cosa. Es un matrimonio que tras muchos años de relación dejan a un lado la razón de ser cuando hablar o cuando dejar de hacerlo, así se cambian los puntos de vista sobre cualquier cosa con humor y sobre todo con bastante resignación por parte de Imanol, frente su pareja Maria Barranco, que en momentos su insistencia, agobia al querer mantener su criterio caiga quien caiga.

Una comedia dinámica en la que se hace notar la complicidad de no llegar nunca a perder el respeto, ni llegar a “las manos” y manteniendo una infinita ironia y perseverancia. Maria Barranco, mas presente en el mundo del cine y la televisión, coge este papel con enorme pasión y dignidad teatral,dando una gran capacidad de naturalidad que suponemos parte de ello, tiene la culpa el director de la obra Claudio Tolcachir Actor, director, docente y dramaturgo. Nacido en Buenos Aires y como actor ha participado en más de treinta obras, con directores como Daniel Veronese, Norma Aleandro, Carlos Gandolfo y Roberto Villanueva, entre otros.

Como director fundó, junto con su grupo, la compañía Timbre 4 en 1998 con la que montó Chau Misterix, de Mauricio Kartún; Euridice, de Jean Anouilh; Jamón del Diablo, sobre textos de Roberto Arlt; Lisístrata, de Aristófanes. También tiene los montajes de “Atendiendo al Sr. Sloane” de Joe Orton; “Agosto”, de Tracy Letts y “Todos Eran mis Hijos”, de Arthur Miller; montajes realizados en Buenos Aires y también en el Teatro Español de Madrid con obras como “Tribus”, de Nina Raines; “Ay amor divino” de Mercedes Morán y “La Chica del Adiós” de Neil Simon, y los musicales. Sunset Boulevard y Cabaret.

“Mejor no decirlo”, es una provocación, un disfrute de actuación, abriendo las puertas de lo que siempre pensamos que es mejor no mencionar. Poniendo en duda todos los lugares comunes. Cambiando el punto de vista con mucho humor, complicidad y una infinita ironía.

Según Imanol, para él es un auténtico placer personal este encuentro de gente que admiro y quiero compartir con el público, una comedia estimulante y dinámica. Y cada uno sabrá si finalmente era mejor o no: decirlo.

La carrera teatral de Imanol Arias data de 1976 con La vida es sueño y Los cuernos de Don Friolera .Al año siguiente entra en Los gigantes de la montaña para pasar después a interpretar Bodas que fueron famosas del Pingajo y la Fandanga (1978).Retrato de dama con perrito (1979). Sopa de pollo con cebada (1979). Sueño de una noche de verano (1980).Comedia sin título (1989).Calígula (dir. José Tamayo) (Madrid, 1990)Calígula (dir. Rubén Szuchmacher) (Buenos Aires, 1994).La vida a palos (2018).El coronel no tiene quien le escriba (2020) y La muerte de un viajante (2021).

Su auténtica dedicación a la par que la del teatro ha sido el cine cabe destacar entre sus papeles el protagonizado en 1978 de “Lute, camina o revienta”, un trabajo memorable por el que consiguió un Goya ese mismo año y que completa una labor de cine de más de 60 películas y a la par su trabajo en la televisión con series de muy alto número de capítulos inicialmente en el 2008 con la serie “Cuéntame cómo paso”. Se puede decir que ha llevado una carrera de infarto.

Maria Barranco malagueña nacida en 1961 y ganadora de dos Goyas. Comenzó a estudiar Arte Dramático en Málaga, donde participó en diversos grupos teatrales. No tardó en trasladarse a Madrid para debutar en el teatro con La venganza de Don Mendo e incorporarse más tarde como chica de conjunto en la Compañía de Revista de Juanito Navarro.

Su debut cinematográfico se produciría en 1986 con el largometraje Tu novia está loca, de Enrique Urbizu. Pronto, su frescura y calidad de improvisación cautivaron a uno de los directores emergentes de la época de los ochenta, Pedro Almodóvar, quien la contrató para trabajar en Mujeres al borde de un ataque de nervios. La película de Almodóvar se convierte en un gran éxito nacional e internacional, por lo que en 1988 alcanza la fama, convirtiéndose de inmediato en la actriz revelación del momento, reconocimiento que le venía tanto de la mano del público como de la crítica. Es, sin duda alguna, una de las jóvenes intérpretes más cualificadas para la comedia y una de las actrices integradas en el conocido «Chicas Almodóvar». Posteriormente colaboraron juntos en ¡Átame! (1990) y, según confesó la propia actriz, el manchego le ofreció el papel de «La Agrado» en Todo sobre mi madre (1999), interpretado finalmente por Antonia San Juan. A lo largo de su extensa carrera, ha trabajado con directores de la talla de Jaime Chávarri, Bigas Luna, Pedro Olea o Fernando Fernán Gómez.

En el teatro, su debut fue la venganza de Don Mendo en La venganza de Don Mendo (1982) y continuo interpretación en obras como Los ladrones somos gente honrada (1986) Algo en común (1996) Móvil (2007) Adulterios (2009) Tócala otra vez, Sam (2010) Cancún (2014) Legionaria (2015) y La comedia de las mentiras (2017) pasados más de ocho años, entra en el teatro, otra vez con Imanol en esta jocosa comedia “Mejor no decirlo” y comienza una gira por nuestro país en lo que queda de mes por Canarias; Bilbao; Granada y su ciudad natal Málaga el 30 y 31 de noviembre.