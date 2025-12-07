La Chica de la Aguja

Terrorífico contenido, basado en un sórdida historia real, donde una mujer madura recoge bebés no deseados con la excusa de darlos en adopción y los ahoga, los quema vivos, los asfixia o los tira por el alcantarillado. Y cuento el guion porque es tan fuerte que es mejor saber a qué te vas a enfrentar si vas a ver esta truculenta película.

Pero si la trama es absolutamente espeluznante y cruel, la factura, las interpretaciones de Trine Dyrholm y Victoria Carmen Sonne, la música, la iluminación, la ambientación y la expresionista dirección de Magnus von Horn son impecables.

Si logras aguantar la frialdad macabra de esta asesina en serie, Dagmar Oberbye en la vida real, que conmocionó Dinamarca en los años 20, merece la pena verla, y mucho.

4½ ★★★★½