  • ESP
    España América
Cultura Cine y Teatro

Fantástico film difícil de asimilar

La Chica de la Aguja

La historia de una asesina despiadada de bebés

La Chica de la Aguja
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Terrorífico contenido, basado en un sórdida historia real, donde una mujer madura recoge bebés no deseados con la excusa de darlos en adopción y los ahoga, los quema vivos, los asfixia o los tira por el alcantarillado. Y cuento el guion porque es tan fuerte que es mejor saber a qué te vas a enfrentar si vas a ver esta truculenta película.

Pero si la trama es absolutamente espeluznante y cruel, la factura, las interpretaciones de Trine Dyrholm y Victoria Carmen Sonne, la música, la iluminación, la ambientación y la expresionista dirección de Magnus von Horn son impecables.

Si logras aguantar la frialdad macabra de esta asesina en serie, Dagmar Oberbye en la vida real, que conmocionó Dinamarca en los años 20, merece la pena verla, y mucho.

4½ ★★★★½

 

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

E-READERS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]