La Policía arresta a Nick Reiner por el asesinato a puñaladas de sus padres Rob y Michele

El asesino estaba en casa.

No tuvo ni que forzar la puerta.

Rob Reiner, conocido por dirigir clásicos como La princesa prometida y Cuando Harry encontró a Sally, y su esposa Michele Singer Reiner, renombrada fotógrafa, fueron hallados muertos por apuñalamiento en su hogar de Los Ángeles.

El trágico suceso tuvo lugar el domingo 14 de diciembre alrededor de las 15:30, cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada médica en la avenida Chadbourne, situada en el exclusivo barrio de Brentwood. Al llegar, los equipos encontraron los cuerpos sin vida de un hombre de 78 años y una mujer de 68, que fueron identificados posteriormente como el matrimonio Reiner.

Las autoridades locales están tratando este caso como un homicidio. Hasta ahora, no se han encontrado signos de entrada forzada en la vivienda, lo que sugiere que se trata de un crimen interno. En ese momento, Nick Reiner, el hijo mediano con 32 años, se encontraba en la casa. Medios como People y TMZ apuntan a él como el principal sospechoso, y fue detenido el lunes con una fianza fijada en cuatro millones de dólares. Los registros del sheriff del condado confirman su arresto bajo cargos de asesinato.

La hija menor, Romy Reiner, de 28 años, fue quien descubrió los cuerpos y avisó a las autoridades, según fuentes cercanas citadas por People. El otro hermano, Jake Reiner, de 34 años, completa la familia compuesta por tres hermanos. Un portavoz familiar emitió un comunicado que decía: “Con gran tristeza anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos destrozados por esta repentina pérdida y solicitamos privacidad”.

Perfil de Nick Reiner y su historia problemática

Nick Reiner creció bajo la sombra del éxito paterno, pero su vida dio un giro oscuro desde la adolescencia. Como guionista, ha luchado abiertamente contra la adicción a las drogas. Durante varios años vivió en la calle en estados como Maine, Nueva Jersey y Texas, además de haber pasado por centros de rehabilitación en múltiples ocasiones.

Ingresó en programas de desintoxicación impulsados por sus padres quienes seguían recomendaciones profesionales.

En 2015, coescribió Being Charlie, una película presentada en el Festival de Toronto que refleja su propia vida: un joven adicto que escapa de rehabilitación y regresa a casa resentido con sus padres. La interpretación del adolescente fue realizada por Nick Robinson , mientras que Cary Elwes asumió el papel del padre.

, mientras que asumió el papel del padre. Nick ha afirmado haber logrado reconstruir su vida en Los Ángeles, conviviendo nuevamente con su familia tras períodos alejados.

La relación con Rob y Michele estuvo marcada por altibajos. Aunque sus padres lo apoyaron durante su recuperación, el resentimiento hacia los tratamientos estrictos ha salido a relucir tanto en entrevistas como en Being Charlie. Ahora los investigadores están interrogando a familiares para entender mejor las horas previas al trágico evento.

Trayectoria profesional de Rob y Michele Reiner

Rob Reiner, hijo del famoso dúo actoral Carl Reiner y Estelle Reiner, dirigió películas icónicas durante las décadas del 80 y 90 que definieron las comedias románticas y las aventuras cinematográficas. Nació en 1947 y celebró sus 78 años en marzo pasado. Sus padres fallecieron años atrás.

Algunas películas destacadas:

La princesa prometida (1987): Un clásico adorado protagonizado por Cary Elwes y Robin Wright .

y . Cuando Harry encontró a Sally (1989): Esta célebre comedia protagonizada por Meg Ryan y Billy Crystal revolucionó los finales románticos tradicionales gracias a la influencia creativa de Michele .

. También es reconocido por Spinal Tap (un mockumentary sobre rock) entre otras obras como Los cuellos blancos.

Por otro lado, Michele Singer Reiner, quien tenía 68 años al momento del incidente, conoció a Rob durante el rodaje de Cuando Harry encontró a Sally. Él recordó: “Inicialmente, Harry y Sally no terminaban juntos. Pero conocí a Michele y pensé: OK, ahora entiendo cómo funciona esto”. Se casaron en 1989. Ella fue productora de proyectos como Spinal Tap II: The End Continues, God & Country, así como Shock and Awe, según IMDb.

El destino quiso que se conocieran gracias al director de fotografía Barry Sonnenfeld, quien predijo que terminarían casándose. Michele visitó el set acompañada de la prometida de Sonnenfeld y capturó instantáneamente la atención de Rob.

Respuestas ante la tragedia e investigación

La noticia ha conmocionado a Hollywood entero. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, expresó su pesar diciendo: “Una pérdida devastadora para nuestra ciudad y nuestro país”. La policía llevó a cabo una rueda de prensa la noche del domingo. El jefe adjunto Alan S. Hamilton declaró que no estaban buscando más sospechosos ni tenían a nadie bajo custodia hasta ese momento; sin embargo, aseguraron que brindarían actualizaciones sobre el caso.

Cronología breve:

A las 15:30 hora local: Se recibe una llamada al 200 de Chadbourne Avenue por emergencia médica. Bomberos hallan cuerpos con heridas provocadas por arma blanca (se habla incluso sobre posibles degollamientos según TMZ). Tarde-noche: La policía acota la zona; confirma que se trata de un homicidio e interroga testigos presentes. Lunes por la mañana: Detención oficial del Nick Reiner.

No hay confirmación oficial sobre los motivos detrás del crimen; sin embargo, se centra la atención en Nick debido a su historial con adicciones junto con la ausencia aparente de intrusos. Los detectives pasaron toda la noche trabajando en la escena del crimen para esclarecer lo sucedido.

Curiosidades sobre los Reiner

La familia siempre fue fuente inagotable para anécdotas curiosas entre cine y vida real:

En una famosa escena icónica de Cuando Harry encontró a Sally, Rob utilizó a su madre Estelle : “I’ll have what she’s having”, dicha improvisadamente en Katz’s Deli.

: “I’ll have what she’s having”, dicha improvisadamente en Katz’s Deli. Michele fue inspiración para el final feliz donde se conocieron; Rob reveló al periódico The Guardian en 2018 cómo modificó el guion gracias a ella.

Nick compartió detalles sobre sus noches viviendo sin hogar: “Estuve sin hogar tanto en Maine como en Nueva Jersey”.

La película Being Charlie retrata la espiral personal que vivió Nick: sus padres intentan “arreglarlo” mediante tratamientos severos; reflejando tensiones reales dentro del hogar.

Brentwood es conocido por ser hogar para numerosas estrellas; sin embargo, la casa familiar era también un refugio pese a las dificultades internas que enfrentaban.

Mientras avanza la investigación, la familia solicita privacidad ante esta tragedia devastadora. Hollywood llora dos figuras emblemáticas mientras todos esperan respuestas sobre un caso tan inesperado.

Este episodio sirve como recordatorio sobre cómo las sombras personales pueden afectar incluso a quienes viven rodeados del glamour más brillante.