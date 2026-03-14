Oscar 2026: las predicciones de los críticos sobre quién ganará y quién debería ganar

La expectación por los Oscar 2026 está en su apogeo.

Títulos como Una batalla tras otra, dirigido por Paul Thomas Anderson, y Los pecadores, de Ryan Coogler, están acaparando la atención tras sus impresionantes triunfos en los Globos de Oro, BAFTA y otros premios de gremios.

Tanto la IA como los críticos coinciden en que este año es un tanto caótico, sin un claro favorito, pero destacan a figuras como Timothée Chalamet y Michael B. Jordan en la categoría masculina, mientras que Jessie Buckley se perfila como la principal candidata en la femenina.

Una batalla tras otra ha logrado el respaldo de sindicatos de productores y directores, mientras que Los pecadores podría estar a un paso de romper el récord de 16 nominaciones. Un dato curioso: Ludwig Göransson, con apenas 41 años, compite por su tercer Oscar gracias a la banda sonora de Los pecadores, alcanzando así el estatus de leyendas como John Williams.

En el ámbito de la animación, KPop Demon Hunters se destaca por su impacto cultural, siendo una sensación que ha llenado las calles con disfraces durante Halloween.

Predicciones clave por categoría

Las casas de apuestas y los expertos pueden tener opiniones dispares, pero existen ciertos consensos. A continuación, un ranking con los favoritos según IA, Variety y críticos:

Categoría Favorito IA y críticos Alternativa fuerte Razón clave Mejor Película Una batalla tras otra Los pecadores Triunfos en DGA, PGA y BAFTA Dirección Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra) Ryan Coogler (Los pecadores) Apoyo gremial y trayectoria Actor Timothée Chalamet (Marty Supreme) Michael B. Jordan (Los pecadores) SAG y Globo para Jordan; memes con DiCaprio Actriz Jessie Buckley (Hamnet) Emma Stone (Bugonia) Critics Choice y lágrimas en salas Actor Reparto Sean Penn (Una batalla tras otra) Jacob Elordi (Frankenstein) Doble victoria BAFTA-SAG Actriz Reparto Teyana Taylor (Una batalla tras otra) Amy Madigan Globo y Critics Choice

En cuanto a las categorías técnicas, Frankenstein, obra de Guillermo del Toro, lidera en efectos visuales y diseño gracias a su estética gótica. Un detalle sorprendente: podría ser la primera vez desde 2001 que una película de terror puro se lleve el premio en estas categorías, recordando a la famosa trilogía de El señor de los anillos. En la categoría internacional se posiciona Valor sentimental, del director noruego Joachim Trier.

Los críticos hacen una distinción entre «quién ganará» y «quién debería ganar». Por ejemplo, Coyle apuesta por que el premio a mejor dirección recae en Anderson, argumentando que «ya le toca», aunque también reconoce el gran impacto sociocultural que ha tenido el trabajo de Coogler. En cuanto al mejor actor, muchos consideran a Jordan merecedor del galardón por su talento muchas veces subestimado, aunque no hay que perder de vista el empuje reciente de Chalamet. La IA advierte sobre esta fragmentación: sin un «fenómeno arrasador» este año, es probable que los votos preferenciales jueguen un papel decisivo.

Cómo y dónde ver la gala en España

La ceremonia tendrá lugar el próximo 8 de marzo de 2026, en el emblemático Dolby Theatre situado en Los Ángeles.

En nuestro país, Movistar+ transmitirá el evento en directo desde las 2:00 h (hora peninsular), complementado por un pre-show a partir de las 23:00 h. También estará disponible para ver en streaming a través de Movistar+ y otras plataformas como Filmin. La Academia ha confirmado que será presentada por el carismático Conan O’Brien, quien pondrá especial énfasis en la diversidad: este año habrá más nominadas internacionales que nunca antes.

Entre otras curiosidades: aunque se espera que Zootrópolis 2 sea favorita en animación por su éxito en taquilla, es innegable que KPop Demon Hunters está marcando una tendencia cultural imparable. En la categoría documental destaca The Perfect Neighbor, conocido por su sólida narrativa.

Las predicciones varían: mientras que Variety ve a Los pecadores como posible mejor película debido a sus 16 nominaciones.

La noche del 8 promete estar llena de sorpresas.

Con veteranos como Sean Penn, cuya presencia es incierta, junto a nuevos talentos como Elordi, todos esperan ansiosos qué rumbo tomará la gala. ¿Se impondrá el prestigio o será el momento para las nuevas voces? Las urnas lo revelarán.