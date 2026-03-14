Por fin hemos visionado la última película de Santiago Segura: `Torrente, Presidente¨, donde el cineasta madrileño se basa en la esperpéntica realidad que vivimos.

Con un reparto internacional capitaneado por Alec Baldwin o Kevin Spacey, y personajes que imitan a Trump o Miley, recurre de nuevo a su tropa nacional que nunca le falla: Gabino Diego, Carlos Areces, Javier Cámara, Barragán, Florentino Fernández, Leo Harlem, Carlos Latre, Willy Bárcenas, Jesulín, Kiko Rivera, Fernando Esteso, Pablo Motos, Ana Rosa Quintana, Carlos Herrera, Yélamo, Neus Asensi, Esther Cañadas, Güiza, Lucia Etxebarria, Juan del Val, David Guapo, Cañita Brava, José Luis Moreno, Yola Berrocal, Susi Caramelo, Vito Quiles, Jordi Evole, Cristina Pardo, Iñaki López, Gonzalo Miró, Omar Montes, el pequeño Nicolás, Ramón Langa, Javier Deltell, Richi Castellanos, Dandy de Barcelona, Jordi Sánchez, Mariano Peña, Ramón Langa, Xavier Deltell o Mariano Rajoy (entre otros).

También hay personajes a los que se echa de menos, como Buenafuente, José Mota o Silvia Abril.

El contenido está claro: Torrente se presenta a la presidencia de España. Pero lo mejor de Santiago Segura son sus continuos cameos donde no deja títere, o mejor dicho político, con cabeza.

La corrupción del PSOE y todos los personajes que son portadas de la prensa un día sí y otro también, son una maravillosa excusa para reírse del partido en el poder, incluyendo sus más íntimos colaboradores y familia, y por supuesto Pedro `Vilches´ (Sánchez), al que pone a caer de un burro, encarnado por un siempre apuesto Bertín Osborne que se ve que disfruta de lo lindo metiéndole zascas a su propio personaje.

La extrema izquierda no se queda atrás, donde el director se cachondea de Yolanda Díaz, líder de `Restar´, Idoia Montera (Irene Montero) y especialmente de Echenique, del que se burla con especial saña.

Pero el triunfador sin duda de la mofa y el disparate es Jacobo Carrascal (Abascal), interpretado por Ramón Langa, y todo su séquito de NOX (VOX), con un Figaredo repelente con jersey atado al cuello y una retahíla de pijos, blandengues, torpes y medio lelos que se ha quedado Segura como Dios retratándolos de la manera más crítica posible. Son sin duda el caladero de personajes donde se ha cebado a muerte Torrente, al que precisamente le hacen parte de su partido en la película.

No se libra el PP, pero en mucha menor escala, con una secuencia de un debate televisivo donde Segura está inmenso y no paras de reír ni un segundo, de hecho había frases que me perdía por el descojono general de los espectadores.

Un éxito asegurado de taquilla para quien no se tome a mal que se rían de sus políticos, claro que a estas alturas me temo que ya pocos se creen las cosas que prometen, igual que Torrente, el nuevo presidente.