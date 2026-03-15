Torrente ‘Presidente’ gana por goleada a Sánchez ‘marido de Begoña’ y amo del PSOE

Decían los cristianos, durante la heróica Reconquista, que ‘Dios sólo ayuda a los buenos, cuando son más que los malos’.

Pues si eso sigue siendo válido, parece claro de qué lado se inclina ahora el Altísimo, y eso que no hay moros por medio, sino solo simpatizantes.

Torrente, presidente ha llegado a las salas de cine como un verdadero vendaval.

En tan solo 24 horas, desde el viernes 13 de marzo, la película ha atraído a cerca de 300.000 espectadores y ha generado entre 2,3 y 2,4 millones de euros, según datos proporcionados por Sony, Comscore España y BoxOfficeSpain.

Este éxito la posiciona como el mejor estreno de una producción española en los últimos 15 años, superando incluso a Torrente 4: Lethal Crisis en 2011, que recaudó 2,5 millones en su primer día.

La estrategia del secretismo por parte de Santiago Segura ha sido determinante.

Sin tráilers ni pósters ni pases para la prensa, el boca a boca y la preventa de 150.000 entradas han hecho que los cines se llenen en más de 1.000 pantallas, con un total de 397 copias, un hito para el cine español.

Las salas se quedaron con el 78% de la taquilla total ese viernes, superando a éxitos anteriores como Ocho apellidos catalanes (que alcanzó 1,9 millones en 2015).

Por otro lado, mientras la izquierda organizaba manifestaciones contra la guerra durante la jornada de reflexión en Castilla y León, en Madrid solo se presentaron unas modestas 5.000 personas, cifras que palidecen ante las largas colas que se formaban en los cines. Para disfrutar de Torrente, presidente hay que pasar por taquilla; para protestar, basta con llevar una pancarta. Aun así, el cine logró multiplicar por 60 la asistencia a esas manifestaciones.

Números que hablan solos

La saga de Torrente siempre ha sido un fenómeno innegable. Aquí un vistazo a las taquillas anteriores:

Película Recaudación total (millones €) Torrente 1 10,9 Torrente 2: Misión en Marbella 22,1 Torrente 3: El protector 18,9 Torrente 4: Lethal Crisis 25,3 Torrente 5: Operación Eurovegas 12

Las previsiones apuntan a que el fin de semana podría alcanzar los 5 millones de euros, sin competencia fuerte hasta el estreno de Amarga Navidad de Almodóvar el próximo 20 de marzo. La figura de Segura se erige como dominante: sus películas han liderado la taquilla en los años 2019, 2020, 2022, 2024 y 2025 con la saga Padre no hay más que uno.

Cameos y sátira que enganchan

El filme no escatima en estrellas: aparecen personajes como Mariano Rajoy, Vito Quiles, Kevin Spacey, Alec Baldwin, Bertín Osborne, José Luis Moreno, Leo Harlem, Fernando Esteso, y hasta el famoso Pequeño Nicolás. Frases memorables como «Gibraltar, español o pa’ nadie» resuenan tras casi tres décadas de historia cinematográfica. Es irreverente y exagerado; un reflejo auténtico del espíritu español con Torrente asumiendo el papel presidencial en una sátira que desafía lo establecido.

El público habla claro con su billetera. Unos 290.000-300.000 espectadores optaron por reírse junto al ex policía agitando pancartas. Los tiempos cambian y el personaje sigue siendo un espejo que refleja esa transformación a gran escala. Las redes sociales hierven con cameos y risas; los cines están abarrotados. ¿Quién puede afirmar que el cine español no arrasa?