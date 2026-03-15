Yolanda Díaz vuela a Los Ángeles para posturear en la gala de los ‘Oscar’ con cargo al contribuyente

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, asistirá este domingo por la noche a la gala de los premios Oscar en Los Ángeles. La líder de Sumar acudirá a la ceremonia del cine más mediática del mundo en representación del Ejecutivo, según figura en la agenda oficial de La Moncloa, lo que implica que el desplazamiento se realiza con dinero público.

Durante su estancia en la ciudad californiana, Díaz tiene previsto reunirse con varios integrantes de la delegación española presente en la ceremonia, entre ellos el director Oliver Laxe, cuya película Sirat compite en la categoría de Mejor Película Internacional.

La presencia de la ministra de Trabajo en la gala no ha pasado desapercibida, ya que su departamento no guarda relación directa con el ámbito cultural o cinematográfico. Pese a ello, Díaz será la encargada de representar al Gobierno español en la 98ª edición de los Oscar, convirtiéndose en la primera integrante del Ejecutivo que asiste a esta ceremonia.

No es, además, la primera vez que la vicepresidenta viaja a Los Ángeles como miembro del Gobierno. El pasado noviembre ya visitó la ciudad estadounidense, donde mantuvo un encuentro con la alcaldesa Karen Bass. En aquella ocasión, ambas abordaron cuestiones como la defensa de los trabajadores y la justicia social, además de reunirse con sindicatos y organizaciones locales.

Mientras tanto, la presencia española en los Oscar se centra en la candidatura de Sirat, dirigida por Oliver Laxe, que aspira a convertirse en la quinta película española en ganar el premio a Mejor Película Internacional, tras Volver a empezar, Belle Epoque, Todo sobre mi madre y Mar adentro.

La ceremonia, que celebra su 98ª edición, estará presentada por el comediante Conan O’Brien y se emitirá en directo. Entre las favoritas de este año figura la noruega Valor Sentimental, aunque la competencia es intensa frente a títulos como la brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho.