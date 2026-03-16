Ganadores Oscars 2026: ‘Una batalla tras otra’ arrasa con seis premios y estatuillas en actor y actriz

Una batalla tras otra, obra del director Paul Thomas Anderson, se alzó como la gran triunfadora de la 98ª edición de los Premios Oscar, llevándose a casa seis galardones, entre ellos el de mejor película, dirección, guion adaptado, edición, casting y actor de reparto.

La película, que tiene como protagonista a Leonardo DiCaprio en el papel del exrevolucionario Bob Ferguson, superó a competidores como Sinners (Los pecadores), Hamnet o Frankenstein en una gala celebrada en Los Ángeles el 15 de marzo.

La trama gira en torno a Bob, un padre que vive al margen de la sociedad junto a su hija Willa (Chase Infiniti).

La vida de ambos se complica cuando su archienemigo Sean Penn regresa tras 16 años y Willa desaparece. Así, padre e hija se ven obligados a enfrentar sus demonios del pasado. Este proyecto, que ha estado en mente de Anderson durante casi dos décadas, combina acción, sátira política y drama familiar, con persecuciones tan reales que dejaron al público boquiabierto.

Seis premios que marcan época

La victoria no se limitó solo al premio de mejor película. Paul Thomas Anderson recibió el Oscar a la dirección en un discurso conmovedor donde agradeció a su equipo y mencionó clásicos como Dog Day Afternoon o Nashville. «Con Leo, Benicio, Teyana, Sean, Regina y especialmente Chase, mi chica americana. Eres el corazón de esta película», expresó emocionado.

Por su parte, Michael B. Jordan se llevó el premio al mejor actor por su interpretación en Sinners (Cinners), donde da vida a dos hermanos gemelos con personalidades muy diferentes, un reto que lo ha consolidado como una estrella del cine. En tanto, Jessie Buckley fue premiada como mejor actriz por su papel desgarrador en un drama que aborda la maternidad y la pérdida, sumando así un nuevo hito a su carrera internacional.

A continuación, la lista de premios clave para Una batalla tras otra:

Mejor película

Mejor dirección ( Paul Thomas Anderson )

( ) Mejor guion adaptado

Mejor edición

Mejor casting

Mejor actor de reparto (sin especificar detalles sobre quién lo ganó)

Diez películas lucharon por el título de mejor película, utilizando un sistema de voto preferencial que favorece a las más queridas por los votantes. Entre las nominadas estaban Bugonia, F1: La película, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, The secret agent, Sentimental value, Sinners y Train Dreams.

Los ganadores

Mejor película: One Battle After Another («Una batalla tras otra»)

(«Una batalla tras otra») Mejor director: Paul Thomas Anderson – One Battle After Anothe r («Una batalla tras otra»)

Paul Thomas Anderson – r («Una batalla tras otra») Mejor actriz protagonista: Jessie Buckley – Hamnet

Jessie Buckley – Mejor actor protagonista: Michael B. Jordan – Sinners («Pecadores»)

Michael B. Jordan – («Pecadores») Mejor actriz de reparto: Amy Madigan – Weapons («La hora de la desaparición»)

Amy Madigan – («La hora de la desaparición») Mejor actor de reparto: Sean Penn – One Battle After Another («Una batalla tras otra»)

Sean Penn – («Una batalla tras otra») Mejor guion original: Sinners («Pecadores»)

(«Pecadores») Mejor guion adaptado: One Battle After Another («Una batalla tras otra»)

(«Una batalla tras otra») Mejor película internacional: Sentimental Value («Valor sentimental») – Noruega

(«Valor sentimental») – Noruega Mejor película documental: Mr. Nobody Against Putin

Mejor cortometraje documental: All the Empty Rooms

Mejor película de animación: KPop Demon Hunters («Las guerreras k-pop»)

(«Las guerreras k-pop») Mejor cortometraje animado: The Girl Who Cried Pearls

Mejor cortometraje de ficción (empate): The Singers y Two People Exchanging Saliva

y Mejor edición: One Battle After Another («Una batalla tras otra»)

(«Una batalla tras otra») Mejor reparto: One Battle After Another («Una batalla tras otra»)

(«Una batalla tras otra») Mejor fotografía: Sinners («Pecadores»)

(«Pecadores») Mejor diseño de vestuario: Frankenstein

Mejor maquillaje y peluquería: Frankenstein

Mejor diseño de producción: Frankenstein

Mejores efectos visuales: Avatar: Fire and Ash («Avatar: fuego y cenizas»)

(«Avatar: fuego y cenizas») Mejor sonido: F1

Mejor banda sonora original: Sinners («Pecadores»)

(«Pecadores») Mejor canción original: Golden – KPop Demon Hunters («Las guerreras k-pop»)

Curiosidades y datos locos de la producción

Una batalla tras otra está repleta de detalles fascinantes que la hacen memorable. Por ejemplo, Anderson diseñó las persecuciones utilizando coches Matchbox junto al coordinador Brian Machleit, dándoles un aire improvisado. La secuencia final se filmó en el Río de Colinas, cerca de Borrego Springs, California; una carretera serpenteante descubierta casi por azar que añade una dosis extra de tensión.

Otras curiosidades incluyen:

Benicio del Toro realizó todas sus acrobacias de conducción. Su apartamento en El Paso , Texas, sirvió como set completo para algunas escenas.

realizó todas sus acrobacias de conducción. Su apartamento en , Texas, sirvió como set completo para algunas escenas. Para sus peleas, Chase Infiniti entrenó tanto en artes marciales como en conducción. Por otro lado, Teyana Taylor hizo un salto espectacular hacia una camioneta en movimiento a gran velocidad.

entrenó tanto en artes marciales como en conducción. Por otro lado, hizo un salto espectacular hacia una camioneta en movimiento a gran velocidad. Los chicos del baile escolar eran alumnos reales del colegio local, filmados con sus propias ropas y canciones contemporáneas.

La química entre Leonardo DiCaprio y Chase Infiniti , forjada durante pausas para tomar café, se tradujo notablemente en pantalla. De hecho, DiCaprio siempre había deseado trabajar con Del Toro , quien es para él su «Obi-Wan Kenobi».

y , forjada durante pausas para tomar café, se tradujo notablemente en pantalla. De hecho, DiCaprio siempre había deseado trabajar con , quien es para él su «Obi-Wan Kenobi». La producción recorrió más de diez condados californianos desde los verdes paisajes de Eureka hasta los áridos desiertos, capturando noches tranquilas en El Paso donde todo cierra temprano.

hasta los áridos desiertos, capturando noches tranquilas en El Paso donde todo cierra temprano. Para mantener la tensión entre los personajes dentro de la historia, Sean Penn no conoció a Infiniti antes del rodaje.

no conoció a antes del rodaje. Esta es la primera película contemporánea dirigida por Anderson, sin vehículos antiguos, permitiendo al público conectar con temas universales.

A lo largo del tiempo dedicado al proyecto —cada dos o tres años—, Anderson vio cómo evolucionaba desde ser pura acción hasta convertirse en una reflexión sobre un revolucionario moderno. La primera toma con DiCaprio «pacheco» conversando con el profesor de Willa dejó claro al director que serían 100 días intensos e inolvidables.

La gala mostró un cine maduro proveniente de estudios como Warner Bros que logra conectar tanto con la audiencia como con la crítica en tiempos convulsos. Sin duda alguna, Una batalla tras otra no solo ha arrasado este año; también deja una huella imborrable gracias a su combinación única entre caos real y emoción genuina.