Juan del Val sintetiza lo que ha generado entre los progres ‘Torrente, presidente’: «Hay desconcierto»

Juan del Val ha sabido expresar lo que muchos sienten al ver Torrente, presidente.

La sexta entrega de la saga creada por Santiago Segura, que se estrenó el pasado viernes, ha logrado cifras impresionantes: 2,4 millones de euros en las primeras 24 horas y más de 4,8 millones en solo dos días, marcando el mejor sábado desde 2019.

Este lanzamiento se convierte en el más taquillero de cine español en los últimos 15 años, con 300.000 espectadores en su primer día.

El propio Juan del Val hace su debut como actor con un breve cameo en el que solo pronuncia una frase durante un mitin.

En La Roca de La Sexta, narró que fue Santiago Segura quien le invitó a participar durante las grabaciones de El desafío, donde ambos son jurados desde 2021.

«Me pidió que me quitase la barba y me pusiera gomina», compartió en redes sociales, añadiendo que disfrutó mucho rodando junto a Carlos Areces, David Guapo y Willy Bárcenas.

Las críticas sobre su actuación «son bastante buenas», bromeó, haciendo alusión a los Óscar: «No les ha dado tiempo a nominarme».

La película llegó sin tráiler ni póster, manteniendo total secretismo para evitar filtraciones sobre sus cameos masivos.

Personajes como Iñaki López, Cristina Pardo, Pablo Motos, Ana Rosa Quintana, Jordi Évole, El Gran Wyoming, Vito Quiles, Ramón Langa, Gabino Diego, Coté Soler, El pequeño Nicolás, Josele Román, Leo Harlem, Jordi Sánchez, Mariano Rajoy, Alec Baldwin y hasta Kevin Spacey hacen acto de presencia, algunos interpretándose a sí mismos y otros parodiados.

En esta historia, Torrente se adentra en el mundo político con un partido ficticio llamado Nox, conservador y dirigido por Jacobo Carrascal (Ramón Langa), donde asesores como Carlos Herrera y Susi Caramelo intentan «corregir» al protagonista.

Desconcierto total ante un humor sin bandos

Juan del Val lo dejó claro en La Roca: «Hay gente que no sabe qué tiene que pensar. Si soy del mundo woke… No puede ser. Pero si atacan a Vox, entonces sí debería gustarme y la gente está muy confundida» . La película se burla de figuras como Pedro Sánchez, Santiago Abascal, Pablo Echenique, Donald Trump y Javier Milei, lanzando dardos tanto a progresistas como a conservadores. «El humor de Torrente puede gustarte más o menos, pero es indiscutiblemente soez. Torrente es lo que es», agregó Del Val, sugiriendo que podría llegar a ser «políticamente correcto» al atacar a todos por igual.

Este desconcierto podría explicar las críticas hacia la película. A pesar de su éxito en taquilla –siete millones durante el fin de semana según Comscore, convirtiéndose en el cuarto mejor estreno español histórico–, provoca «escozor» por su irreverencia. El columnista de ABC, Soto Ivars, tras ver la película advirtió: «Va a provocar mucho escozor». Para él, representa una lección al cine español subvencionado, fiel al espíritu comercial característico de Segura.

La saga regresa tras un periodo centrado en comedias familiares como Padre no hay más que uno, que hizo para sus hijas. Con Torrente, presidente, recupera su esencia provocadora. Como resume perfectamente este artículo de ABC sobre sus declaraciones, hay desconcierto porque nadie queda libre de críticas.

Taquilla récord : 2,4M€ día 1; 4,8M€ dos días; 7M€ fin de semana.

: 2,4M€ día 1; 4,8M€ dos días; 7M€ fin de semana. Cameos clave : Personalidades mediáticas tanto de derechas como de izquierdas con parodias políticas sin censura.

: Personalidades mediáticas tanto de derechas como de izquierdas con parodias políticas sin censura. Estrategia: Secreto absoluto hasta el estreno; no hubo pases para la prensa.

Con esta obra, Santiago Segura demuestra una vez más que el público valora un humor sin tapujos, dejando a críticos y ‘woke’ debatiendo sobre quién sale peor parado.