Luis Ventoso: «¿Por qué Torrente golea a Almodóvar?»

Las cifras cantan.

Desde su estreno el 13 de marzo de 2026, Torrente Presidente ha arrasado en la taquilla española con una fuerza arrolladora.

En su primer fin de semana ya recaudó más de 7 millones de euros.

Superó el millón de espectadores en apenas cuatro días, acaparando alrededor del 70% de la taquilla total del país y impulsando el fin de semana más fuerte en cines desde 2019.

Proyecciones indican que podría acercarse a los 25 millones de euros en total, consolidando al irreverente y nada progre Santiago Segura como el auténtico rey del cine español.

De verdad eh, que alguien de VOX se esté quejando de una parodia de @SSantiagosegura en Torrente 6 sobre el partido, me parece muy fuerte. Me vais a perdonar, pero parecemos los ofendidítos de la izquierda. Además, en la película habrá todo tipo de parodias y de todos los… pic.twitter.com/1MGFsmBTSg — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) August 13, 2025

Luis Ventoso titula hoy su columna ¿Por qué Torrente golea a Almodóvar?: «Uno emana esencia de pueblo, aunque con un enfoque exagerado y esperpéntico, mientras que el otro, huele al pijerío de una izquierda caviar atrapada en sus propias neurosis».

El humor es algo muy serio. Se trata de uno de los más felices atributos de la inteligencia y es el aceite que engrasa las inevitables tiranteces de la vida. Pero el género presenta variantes muy diferenciadas. No es lo mismo el humorismo con poso e intención de Cervantes o Molière que la búsqueda de la risa fácil de una novelilla de Tom Sharpe o Helen Fielding. En el cine ocurre otro tanto.

En su publicación del domingo 22 de marzo de 2026 en El Debate, el periodista aborda la idea central de que el arrollador éxito de Torrente Presidente refleja la preferencia del público por el humor irreverente y políticamente incorrecto que ofrece Santiago Segura, en contraposición al elitismo de otros cineastas.

El autor subraya el contraste cultural entre dos ‘mundos‘: mientras que el Torrente de Segura logra conectar con un amplio público sin apenas promoción, critica la desconexión que exhibe la «izquierda caviar».

En un erial comercial como el del cine español, lastrado por la plomada «progresista», Segura se ha coronado como el rey de la taquilla. Y con todo el mérito, pues se lo ha currado él solo, a pelo, con su talento y sin subvenciones…La taquilla es el auténtico referéndum, el lugar donde el pueblo emite su veredicto de forma libérrima.

Resume que Segura ha afianzado su dominio en la comedia comercial, con la saga Torrente acumulando millones desde 1998 —siendo Torrente 2: Misión en Marbella quien lidera con más de 22 millones de euros—, a lo que se suman éxitos como la serie Padre no hay más que uno (su quinta entrega obtuvo 13 millones en 2025) y ¡A todo tren!.

«Este comienzo ha propiciado la mayor recaudación total en las salas desde 2019 y ha situado a la película como la más taquillera española del año hasta ahora, evidenciando que el carisma irreverente y políticamente incorrecto del personaje José Luis Torrente sigue captando fieles seguidores» . Ventoso también menciona los cameos destacados —de Mariano Rajoy a Pablo Motos— que aportan diversidad y frescura, elevando así esta cinta por encima de sus competidoras .

A continuación, se presenta una tabla comparativa con los estrenos más destacados del cine español:

Posición Película Recaudación primer fin de semana (millones €) 1 Lo imposible 8,9 2 Torrente 4 8,4 3 Torrente 3 7,2 4 Torrente Presidente 6,9

Ventoso no duda en ironizar sobre el «camino hacia la Moncloa» que parece abrirse para Segura, quien no solo supera expectativas sino que también genera conversación en las salas, revitalizando un sector golpeado tras la pandemia.

El público parece recompensar lo accesible y festivo, dejando atrás las inquietudes elitistas.

«Santiago Segura ha cimentado su trono en la comedia comercial española con una filmografía colmada de éxitos rotundos en taquilla» concluye su análisis, invitando a reflexionar sobre las dos Españas que coexisten en la gran pantalla.

Torrente, a su zarrapastrosa manera, es un héroe popular del pueblo español. Los personajes cosmopolitas de Almodóvar encarnan a una élite desapegada de nuestra realidad, que por encima nos sermonea con una cargante e intolerante soberbia.

LO QUE OFRECE UNO Y OTRO

La trama de Torrente, presidente nos sitúa en un contexto político muy reconocible. El protagonista termina liderando un partido denominado Nox, una clara parodia de Vox, lo que le sirve a Segura para repartir estopa a diestro y siniestro. En un momento de extrema polarización, el director se atreve con el humor políticamente incorrecto, parodiando tanto a la formación de Abascal como al PSOE, especialmente a los socialistas, que para eso están en el poder aunque a algunos les gustaría hacer oposición a la oposición.

Frente al éxito popular de Segura, encontramos Amarga Navidad, lo nuevo de Pedro Almodóvar. La obra peca de un mal recurrente en su filmografía reciente: la pérdida total con la realidad a pie de calle.

Almodóvar parece vivir rodeado de una corte de cortesanos que le dicen que todo lo que hace es brillante, impidiéndole ver que sus guiones han perdido el pulso de la calle y la verosimilitud en sus diálogos.

Amarga Navidad se presenta como una cinta autobiográfica protagonizada por Leonardo Sbaraglia, quien interpreta a un director de cine en crisis (un claro alter ego de Almodóvar) que vampiriza a sus amigos y conocidos para buscar la inspiración. De esta forma termina escribiendo la historia de una directora de cine de culto bloqueada (Bárbara Lennie como otro alter ego de Almodóvar) que está escribiendo sobre la tragedia de una amiga.