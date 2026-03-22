¡Pillada!: La primera foto de la comunista Yolanda Díaz en la juerga de los Oscar

Yolanda Díaz, en los Oscar, con el equipo directivo de Movistar+.

¡Cazada como un conejo!

Han hecho todo lo posible desde el Gobierno Sánchez para borrar rastros, porque la caradura demostrada por la líder de Sumar es de aurora boreal, pero al final la han pillado.

La comp9inche del marido de Begoña ha hecho más de 45 viajes internacionales de placer en lo que va de legislatura y ha sido ‘El Debate’ quien la ha pillado esta vez.

Yolanda Díaz no quiso perderse la cita con los Oscar en Los Ángeles.

La vicepresidenta segunda se trasladó a Hollywood para respaldar el cine español, centrando su atención en Sirat, la película de Oliver Laxe, que competía por el galardón a mejor cinta internacional y mejor sonido.

Sin embargo, la situación se torna compleja: una fotografía exclusiva revela su sonrisa junto al equipo de Movistar+, la filial de Telefónica, destacando su cercanía con Sergio Sánchez, un amigo cercano de José Luis Rodríguez Zapatero y figura esencial en la investigación sobre el rescate de Plus Ultra.

Le pasa algo raro a esta paisana https://t.co/CcwKfbucJ0 — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) March 18, 2026

Díaz optó por evitar la alfombra roja para no atraer controversias, pero se encontraba dentro del Dolby Theatre.

Elegió un elegante vestido beige de Purificación García, una marca gallega, complementado con una pashmina al hombro y pendientes que evocaban el sol.

A su lado estaba Oliver Laxe, vistiendo un traje de Adolfo Domínguez, también originario de Galicia, así como el conselleiro de Cultura de la Xunta, José López Campos.

Aunque Sirat no logró hacerse con ningún premio, el equipo celebró su presencia. La ministra defendió su viaje afirmando: «Estamos aquí para apoyar el cine español».

PARA LO QUE ME QUEDA EN EL CONVENTO

A finales del mes de febrero, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de Sánchez, anunció que no se iba a presentar a las próximas generales, aunque confirmó que continuaría en sus cargos institucionales.

Tras ello, Díaz asistió a la gala de los Oscar en Los Ángeles, y en lo que va de legislatura, la fundadora de Sumar –formación que ha dejado acéfala– se ha programado una copiosa agenda con un total de 46 viajes internacionales oficiales, incluyendo varias giras por América.

Todo con mucho lujo, sin sustancia y a cuenta del sufrido contribuyente español.

VIVA TATE

OLÉ TUS HUEVOS https://t.co/Lvqm8b1cP0 — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) March 21, 2026

El misterio de Sergio Sánchez en la imagen

Sergio Sánchez es un nombre que despierta interés. Ex alto cargo del CNI, actualmente dirige las relaciones institucionales en Movistar+. Además, es socio al 25% de Análisis Relevante SL, empresa que recibió pagos de Plus Ultra por servicios de asesoría. En esta trama entran también Zapatero y su círculo cercano: 460.000 euros entregados al expresidente por «consultorías globales», además de 200.000 destinados a sus hijas por maquetación. La UDEF y la Fiscalía Anticorrupción investigan si estos fondos fueron utilizados para disimular comisiones relacionadas con el rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea en 2021.

Sánchez colaboró con Zapatero en esos informes, algunos considerados como simples copias y pegados de documentos de la OMS, según señala el PP. Él invirtió 1.000 euros en la sociedad junto a Julio Martínez Martínez, un conocido del expresidente que está imputado en este caso. La jueza ha encontrado indicios que sugieren blanqueo y sociedades pantalla. Aunque el sumario permanece bajo secreto, parece apuntar hacia conexiones internacionales con Venezuela.

Datos sorprendentes del caso : Zapatero reconoce ingresos anuales de 70.000 euros procedentes de esa empresa, aunque rechaza haber recibido favores. Su patrimonio ha crecido un 3.000% hasta alcanzar seis millones en propiedades.

: Zapatero reconoce ingresos anuales de 70.000 euros procedentes de esa empresa, aunque rechaza haber recibido favores. Su patrimonio ha crecido un 3.000% hasta alcanzar seis millones en propiedades. Vínculo con Movistar+ : Sánchez trabaja allí desde 2025, y fue esta productora quien se encargó de cubrir Sirat para los Oscar.

: Sánchez trabaja allí desde 2025, y fue esta productora quien se encargó de cubrir Sirat para los Oscar. Viaje controvertido: Díaz voló en clase business, costeado por todos nosotros. Ana Obregón no dudó en criticarlo: «Nos fríen a impuestos para que vaya a no sé qué».

Curiosidades sobre las alfombras rojas

A Yolanda Díaz le apasionan los premios. Desde 2022 ha estado presente en los Goya:

Año Vestido Marca 2026 Largo camisero mostaza Carolina Herrera 2025 Cóctel azul marino Adolfo Domínguez 2024 Raso fresa Purificación García

En el festival de Cannes 2025 imitó a Audrey Hepburn luciendo un vestido rojo escotado. Su apoyo a Laxe, también gallego y amigo personal, es notable. El PP ha solicitado las declaraciones del IRPF a Zapatero mientras la investigación avanza; incluso se baraja que la Audiencia Nacional tome cartas en el asunto por corrupción.

Plus Ultra facturó a Análisis Relevante desde sus inicios, y Sánchez recibió 18.000 euros por informes elaborados. Ahora Díaz aparece junto a él en Los Ángeles, con el billete pagado por todos nosotros. Hollywood parece esconder más secretos de lo que aparenta.