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Una Desilusión Oscarizada

Los Pecadores

Cuando los críticos de cine son abducidos por los vampiros

Los Pecadores
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Leo con pasión las críticas de `Los Pecadores´ (Sinners) y me quedo ojiplático. Creo que es posible que hayan sido abducidos por los sangrientos vampiros del film.

Por supuesto que respeto las opiniones de todo el mundo, pero 16 nominaciones al Oscar a este largo aburrido y sin pies ni cabeza me parecen una barbaridad. Menos mal que al final solo le han dado 4 y, por supuesto, ninguno al de Mejor Película, pero sí al de Mejor Actor, que considero que tampoco se lo merece Michael B. Jordan, la verdad. Solo son justos los de Mejor Banda Sonora y Mejor Fotografía.

Si ya `Black Panther´ me pareció un truño, la nueva película de Ryan Coogler no hay por dónde cogerla. Un contenido manido, que mete el temita del Ku Klus Klan con calzador, se convierte de pronto en un enjambre de vampiros asesinos que nada tiene que ver con el tema inicial.

No da ningún miedo, pero sí da un poco de pena tragarse un largo tan desilachado e incongruente.

En fin, yo respeto las opiniones aunque no las comparto y felicito a los que no se les ha ocurrido entregar más estatuillas a este film, por otro lado con buena música de blues, eso sí.

2 ★★

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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