¿Estás segura de lo que recuerdas?: “Paramnesia”

Antonio Zancada es autor, actor y director de teatro madrileño, formado en la RESAD de Madrid, cuya formación se caracteriza por un estilo propio que mezcla géneros y desafía etiquetas. Su primera pieza, “Mil Clases de Amor” (1997), marcó el inicio de una trayectoria singular y la fundación de la “Compañía Equilicuá”, junto al actor Francisco Reyes.

Ambos el próximo 8 de abril, en el Teatro del Barrio estrena su obra “Paramnesia”, comedia trágica que no explora los límites de la memoria, la identidad y la fragilidad sino de aquello que creemos recordar. No se identifica con el problema del Alzheimer, sino con el recuerdo de las cosas perdidas por el paso del tiempo, siendo, además, un homenaje al cine de serie B de los 70. Un cine que estaba más en el dialogo con imagen, que la imagen para el dialogo. Digamos que se trata de tener la oportunidad de vivir un “vintage”.

En otro orden cosas se encuentra a medio camino, entre el thriller psicológico y la poesía escénica, al ser, por definición, la paramnesia, una alteración cualitativa de la memoria caracterizada por distorsiones o falsos recuerdos, donde situaciones nuevas se perciben como ya vividas o se recuerdan hechos inexistentes. Abarca fenómenos como el “déjà vu”, la confabulación y la paramnesia reduplicativa, siendo común en jóvenes y en trastornos neurológicos.

Igualmente, que se tiene la imaginación y creencia delirante de que un lugar, persona u objeto familiar ha sido duplicado o trasladado y cabe llenar los huecos con la fabricación mental de personas o cosas que se creen verdaderas.

En esta obra “Paramnesia”, Antonio Zancada invita al público a pensar y adentrarse en un territorio donde lo vivido y lo imaginado se confunden hasta volverse indistinguibles, y donde la muerte no aparece como un punto final, sino como parte esencial de nuestra naturaleza humana.

Es todo un viaje emocional que cuestiona la fiabilidad de nuestros recuerdos y la manera como estos moldean quiénes somos, mientras nos enfrenta a la idea de que lo que llamamos “fin” quizá sea solo otra forma de tránsito. A través de una dramaturgia fragmentada y sensorial, “Paramnesia” construye un espacio donde el tiempo se pliega, las certezas se ponen en duda y la memoria se convierte en un terreno inestable.

La obra plantea una pregunta central: al llegar el final de tu vida, ¿qué habrías hecho de haber sabido lo que ahora sabes?

Pregunta que no solo se hacen los personajes, sino que se lanza al público, rompiendo la cuarta pared y convirtiéndola en el quinto integrante de la historia, integrado se en la acción y siendo atrapada en el mismo bucle de revelaciones que las protagonistas de esta historia. La exploración de la memoria, la identidad y los límites entre realidad y ficción, hacen que Antonio Zancada, se reafirme en su compromiso con un teatro vivo, inquieto y emocionalmente e incisivo.

En nuestra entrevista con Zancada, nos dejó claro que: “El teatro del Siglo XXI nos ha dejado tocados a todos los nuevos creadores. Se está apostando por repetir, repetir y repetir sobre lo ya hecho y perteneciente al pasado con nueva estructura, pero no crear. Hacer algo nuevo, según parece, para muchos, parece que todo está ya inventado y no merece la pena moverlo o tocarlo.

Continua Antonio diciendo algo cierto, que: “Para mi hay mucha voz callada en el teatro, hay autores que llevan toda la vida y no se permiten o no les permiten, decir lo que sienten porque, por ejemplo, prefieren a Lorca. Yo puedo decir que amo a Lorca, pero sin embargo ellos se están perdiendo los Lorca del Siglo XXI”.

Estamos de acuerdo en que los nuevos creadores entran de lleno por el teatro alternativo con medios económicos muy débiles, para ser observados por los “tótem” del teatro y llevárselos a los grandes foros sus obras y sus pensamientos de nuevo cuño. Muestra de ello, es que Antonio Zancada, deja esta obra la dirección en manos de la excelente directora y actriz Natalia Hernández.

La obra más emblemática de Antonio Zancadas es, “Zanahorias”, estrenada inicialmente en la Sala Triángulo del teatro del Barrio de la calle Zurita de Madrid, y dando un salto decisivo en 2006 con su estreno en Nueva York, donde obtuvo nueve premios internacionales y se consolidó como un referente del teatro alternativo español.

En 2007, la obra continuó su expansión con su estreno en Puerto Rico, reforzando su presencia hispanohablante. En 2025, “Zanahorias”, vivió un nuevo impulso con su estreno en Ciudad de México, confirmando la vigencia y universalidad de su propuesta.

Antonio Zancada como dramaturgo ha escrito textos y obras que han sido interpretadas por el mismo como “Estúpida, Galletas”; “Inaudita” y “Cuentos Surrealistas para Mujeres Reales”, obras que han consolidado su voz como creador inclasificable, capaz de unir humor, riesgo y una mirada profundamente humana. Toda una excelencia teatral.

En los últimos años, ha continuado revisitando y estrenando sus obras, como la nueva puesta en escena de “Inaudita”, destacada por su mezcla de comedia y tragedia contemporánea. Su trabajo sigue vivo en la cartelera madrileña y en el circuito independiente, donde su nombre permanece asociado a propuestas originales, intensas y resonantes.

“Paramnesia” construye un espacio donde el tiempo se pliega, las certezas se ponen en duda y la memoria se convierte en un terreno inestable. explora la memoria, el duelo imposible, los bucles temporales, la repetición traumática y la influencia de la figura materna, con toques de misterio, purgatorio existencial y crítica al voyerismo del sufrimiento ajeno.

Mara Bella, la protagonista de esta obra, está condenada a repetir eternamente el momento más amargo y doloroso de su vida, una y otra vez, frente a un público sediento de tragedias ajenas. La acción transcurre en una especie de sub sala de una sub sala del purgatorio, atrapada en un bucle de tiempo. La mansión de los Morí alberga un millón de misterios. Sus habitantes —tres mujeres y un enigmático casero— conviven con los ecos de una historia que nunca acaba de contarse, pero que esta noche, esta precisa noche, buscará (o no) su final.

Se entretejen misterios, recuerdos distorsionados causados por la paramnesia, la sensación de recordar algo que nunca ocurrió o viceversa y un bucle temporal inescapable. El texto mezcla drama psicológico, elementos fantásticos y reflexión sobre la imposibilidad de procesar el trauma y desgraciadamente el resultado es, que la acción es inalcanzable.

Natalia Hernández, madrileña (1975) trabaja en teatro desde 1998. Debuta en televisión en el 2000 con la serie televisiva “Policías” y ese mismo año apareció en el “El comisario”.

Su mayor popularidad la consigue con el papel de Patu, amiga de Maite Figueroa (Eva Isanta) en la serie de televisión “La que se avecina”. Igualmente ha participado en “Amar en tiempos revueltos”, dando vida a Doña Lupe y en varios capítulos de Aída.

Con la obra “La Ternura” de Alfredo Sanzól, fue premiada como Mejor actriz secundaria de teatro por la Unión de Actores. Desde pequeña estudió música y danza y cuando cumplió los 18 años inició sus estudios de Arte Dramático. Se formó principalmente en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y entre sus trabajos más destacados en teatro se encuentran el montaje de “Carlota”, de Miguel Mihura, junto a Carmen Maura y “Edipo Rey”. De igual manera, más recientemente, de la mano de la dirección de Andrés Lima, ha trabajado en la que podríamos llamar la «trilogía del Shock» del Centro Dramático Nacional: Shock 1. “El Cóndor y el Puma”​, Shock 2. “La Tormenta y la Guerra”​ y “1936”.​ Más recientemente, junto a Juan Mayorga, tanto como dramaturgo como director, ha participado en “Los yugoslavos”. ​Los intérpretes que llevan a cabo la obra, son Raquel Cordero, Inge Martín, Ariana Martínez, y el mismo Antonio Zancada. La producción está a cargo del “brazo derecho” de Zancada, Francisco Reyes y “Equilicuá Producciones”, compañía fundada en 1997 en Madrid y reconocida por su apuesta constante por la innovación escénica. Desde sus inicios con el Cabaré del Arte.