Jim Carrey hizo su aparición en el escenario de los Premios César el pasado 26 de febrero de 2026, celebrado en París.

Allí recibió un César Honorífico por su trayectoria en comedias icónicas como La Máscara y El Grinch. Sin embargo, su aspecto físico dejó a todos atónitos.

El actor, que cuenta con 64 años, mostró un rostro sorprendentemente liso, ojos diferentes y una voz inusual.

Las redes sociales estallaron en reacciones. Los usuarios comenzaron a comparar imágenes antiguas y recientes, comentando sobre posibles cambios en su estructura ósea, el color de sus ojos y sus expresiones faciales.

Teorías que corren como la pólvora

Reemplazo por un doble : Algunos sugieren que la élite lo ha sustituido por haber sido crítico con el cine estadounidense. Esto lo vinculan incluso a documentos relacionados con Epstein .

: Algunos sugieren que la élite lo ha sustituido por haber sido crítico con el cine estadounidense. Esto lo vinculan incluso a documentos relacionados con . Alexis Stone en acción : El conocido maquillador británico, experto en prótesis, publicó: “ Alexis Stone como Jim Carrey en París”, mostrando su transformación hiperrealista. Conoce más sobre las transformaciones de Alexis Stone en este artículo de Ynet News.

: El conocido maquillador británico, experto en prótesis, publicó: “ como en París”, mostrando su transformación hiperrealista. Conoce más sobre las transformaciones de Alexis Stone en este artículo de Ynet News. Cirugía estética: Otros atribuyen su nuevo aspecto a retoques quirúrgicos. Su cara parece más hinchada y su cabello es largo y oscuro, muy alejado del Jim Carrey lleno de energía de Ace Ventura.

Los fans han notado un cambio en su comportamiento. Lejos de las muecas exageradas que lo caracterizaban, ahora se muestra más sobrio. Sus reflexiones sobre la identidad falsa resurgen entre el público. ¿Es esto una pista o simplemente una coincidencia?

Confirmaciones oficiales calman el lío

Un portavoz de los Premios César informó a Variety que Carrey tenía planeada su asistencia desde el verano anterior. Preparó un discurso en francés y estuvo acompañado por su pareja, hija, nieto y doce familiares.

Su publicista, Merleah Leslie, confirmó a TMZ: “Jim Carrey asistió y aceptó el premio”. Dedicó este reconocimiento a su padre, “el hombre más gracioso” que ha conocido, así como a sus antepasados de Saint-Malo.

Durante su discurso habló sobre los personajes como si fueran arcilla del corazón. Hizo bromas sobre sus habilidades con el francés, lo cual fue recibido con aplausos por parte del público. Sin embargo, la conversación en internet no cesa.

Escándalos y polémicas de celebridades

Carrey, siempre envuelto en controversias, se retiró del mundo de Hollywood en 2022 para regresar transformado tras años alejado del foco mediático. Las redes han comenzado a revivir teorías sobre clones similares a las que rodearon a figuras como Selena Gomez o Paul McCartney.

La figura de Alexis Stone aviva aún más la llama del misterio. Es conocido por disfrazarse ingeniosamente como otras celebridades; ¿será esta una broma o hay algo más detrás? Los seguidores piden ver un vídeo detrás de cámaras para aclarar la situación.

Diferencias señaladas Versión antigua Versión César Cabello Grisáceo Negro largo Rostro Arrugado Liso, hinchado Ojos Tono normal Cambiado Voz y gestos Histrionismo Sobria

Las comparaciones virales utilizan cámara lenta para analizar sonrisas y proporciones; sin embargo, no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones.

En París, Carrey se mostró emocionado al agradecer a su familia y amigos por su apoyo incondicional. Francia lo ovacionó como uno de los grandes maestros de la comedia. Pero las dudas persisten en plataformas como X y TikTok, donde este asunto conecta escándalos entre celebridades con teorías conspirativas. ¿Es este un envejecimiento genuino o hay algo más oscuro detrás? La figura de Jim Carrey, indudablemente, sigue siendo un auténtico rey del misterio.

[Fuentes]: Infobae sobre el rostro de Jim Carrey