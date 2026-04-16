El desastre del sectario y sanchista cine español: sin público y pidiendo subvenciones

El panorama del cine en España se presenta desolador. En 2025, la asistencia a las salas sufrió un descenso del 8%, con apenas 65 millones de entradas vendidas y una recaudación total de 459 millones de euros, según datos proporcionados por la Federación de Cines de España (FECE).

Aunque el cine español logró mantener una cuota del 19%, este logro se debe principalmente a éxitos aislados como Padre no hay más que uno 5.

Sin esos pocos aciertos, el declive sería aún más pronunciado. La llegada del streaming y la pérdida de hábitos cinematográficos están afectando gravemente al sector, que ahora busca aumentar su dependencia de las ayudas públicas ante la fuga del público.

Este panorama contrasta notablemente con el éxito rotundo de Torrente Presidente, la comedia creada por Santiago Segura, que en su primer día logró atraer a 300.000 espectadores y recaudar 2,4 millones de euros, pese a una intensa campaña en contra por parte de la izquierda política y mediática. Esa cifra supera al 95% de las películas españolas estrenadas en 2025 en todo su recorrido.

Mientras tanto, las subvenciones estatales alcanzaron los 250 millones de euros, pero la taquilla nacional cayó a 79 millones, lo que representa un descenso del 28% en comparación con 2014. El informe del Instituto Juan de Mariana es contundente: más ayudas no garantizan más público. La asistencia ha caído estrepitosamente desde los 403 millones de entradas en 1966, hasta apenas 72,9 millones en 2024, con solo 13,6 millones correspondientes al cine español.

La excepción Torrente y el cine que conecta

La película Torrente Presidente destaca como una excepción en este panorama sombrío. En tan solo 24 horas, superó a obras como El cautivo, Wolfgang (Extraordinario) o La cena, que tardaron meses en alcanzar cifras similares. Esta situación subraya un hecho claro: el público opta por comedias populares en lugar de producciones más elaboradas o temáticas. A diferencia de otros, Santiago Segura financia sus proyectos mediante la taquilla y preventas a cadenas televisivas, lo que le permite depender menos de las subvenciones. Por otro lado, el resto del cine español produce más de 200 películas anualmente, pero sorprendentemente, el 87% no logra superar los 100.000 euros en taquilla. De hecho, hay unas 106 que ni siquiera alcanzan los 1.000 euros, convirtiéndose así en filmes «fantasma» que pasan desapercibidos.

El informe devastador del Instituto Juan de Mariana revela cómo las ayudas directas han aumentado desde los 19,1 millones en 1994 hasta los sorprendentes 152,9 millones en 2023. Sin embargo, no existe un «efecto tractor»: la relación entre subvenciones y número de espectadores es prácticamente inexistente e incluso negativa. El público «vota con su cartera» y prefiere géneros familiares por encima de otros estilos. Además, la politización y el sesgo ideológico han contribuido a alejar a la audiencia.

Impacto social: el salón derrota a la sala

La sociedad está sintiendo este cambio drásticamente. La media anual por persona ha caído desde las 12,4 visitas registradas en 1966 hasta apenas 1,5 hoy día. El cine ha dejado de ser una actividad social habitual; familias y jóvenes prefieren optar por plataformas de streaming que resultan más económicas y cómodas desde sus hogares. Las salas mantienen un total aproximado de 760 cines y 3.562 pantallas operativas, pero muchas lucen desiertas. Las subvenciones ascendieron a 167 millones en 2025 pero no logran revertir la pérdida acumulada de 700.000 espectadores respecto al año anterior ni compensar el descenso del 45% desde 2014 (22,4 millones menos).

Este modelo actual genera una desconexión evidente entre las producciones y su audiencia potencial. Muchos espectadores perciben un sesgo ideológico presente en numerosas obras financiadas con fondos públicos; estas tienden a priorizar el prestigio sobre la capacidad para entretener al público general. Por su parte, figuras como Almodóvar representan ese cine moderno respaldado por subsidios; mientras tanto, Segura se posiciona como el creador que logra llenar salas con propuestas más accesibles para todos los públicos. El saldo negativo acumulado asciende a unos alarmantes 370 millones de euros durante seis años consecutivos sin cambios significativos a la vista.

Si no se producen cambios pronto, es probable que las salas continúen solicitando mayores aportaciones económicas mientras su público sigue migrando hacia la comodidad del sofá.

El cine español podría aprender mucho del fenómeno Torrente: si se hace pensando realmente en la gente, seguro que esta responderá.