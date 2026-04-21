Parece un milagro que después de 30 años una película española de categoría internacional, `Tesis´, siga estando tan actual y tan vibrante como cuando se proyectó por primera vez, pero si a eso le sumas que el propio director acude a la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM a contar cómo fueron los entresijos de aquel rodaje en la propia Facultad y el exhaustivo montaje, pues el cóctel es ya perfecto.

Escuchar a Alejandro Amenábar cómo desarrolló la idea, los problemas y los aciertos que tuvo, su relación casi paternal con José Luis Cuerda, la selección del espléndido reparto o la creación de la música, que por cierto compuso él mismo, es un lujo que nadie se quiso perder.

En el Salón de Actos Carlos Saura no cabía un alma y, desgraciadamente, se quedaron muchos alumnos sin poder entrar, a pesar de las casi 500 butacas para presenciar un evento único e irrepetible. Tengo que felicitar a los organizadores y la suerte que tuve de poder regresar a un espacio casi sagrado de mi Facultad.

`Tesis´ y Amenábar en una proyección y posterior tertulia absolutamente genial.

5 ★★★★★