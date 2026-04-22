Jesús Cimarro, Premio Max de Honor 2026

La Fundación de la Sociedad General de Autores de España, ha anunciado otorgar el Premio Max de honor 2026, al productor, gestor cultural y empresario teatral Jesús Cimarro, siendo en esta ocasión, la primera vez que los autores le asignan a un productor dicha distinción de Premio Max de honor 2026.

En el acto de proclamación, celebrado en el Teatro de La Latina, contó con la presencia de Antonio Onetti, presidente de SGAE, y Marta Torres, directora institucional de Artes Escénicas de Fundación SGAE, como representantes del Colegio de Gran Derecho de SGAE, que designa este galardón por unanimidad y dan a conocer, “una carrera empresarial de gran éxito; una incansable labor profesional, su respeto escrupuloso a los derechos de autor en las obras que representa y su capacidad para situar las Artes Escénicas como una potencia económica y fuente de riqueza, mirando al teatro, de igual manera, como un potencial cultural y educativo”.

Las Artes Escénicas reflejan realidades con las que el público puede identificarse, siendo esto parte de la misión del teatro, la cultura y la educación, son la cabeza y el corazón, de un arte que intenta conmover a las personas que están en el patio de butacas, de cualquier teatro.

El Max de honor completa un palmarés excelente, en el que brillan también reconocimientos a este empresario con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2018); el Premio “Favoritos”; el Premio “Pop Eye” de Teatro y en el 2005, ya fue poseedor de un Premio Max, como “Mejor Empresario Teatral”. En 2018, a revista económica “Forbes Business”, posicionó a Jesús Cimarro entre las 100 mentes más creativas de nuestro país.

La primera experiencia profesional en el teatro de Jesús Cimarro, se dio a los 15 años, cuando fundó el Taller Municipal de Teatro de Ermua, en su tierra natal, pero jamás pensó en todo lo que lograría con los años. En 1983 preside el “Teatro Geroa” de la Sociedad Cooperativa de Durango, permitiendo a la compañía autofinanciarse y emprender giras con más de 100 funciones por obra, incluso llevando producciones vascas al extranjero, como sucedió con la obra “Doña Elvira”, con 500 representaciones y gira por Estados Unidos y Canadá en 1989.

Jesús Cimarro Olabarri (Ermua, Vizcaya, 1965), recogerá el próximo 1 de junio en la arena del Teatro Romano de Mérida, espacio en el que el dirige desde 2012. el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida: y comenta orgulloso: “Este año celebro quince años dirigiendo este certamen. Son muchas horas sobre la arena del teatro romano cada año, y recibirlo allí me provoca sensaciones positivas y agradables. Debemos recordar que hace 2.000 años ya se hacía teatro allí”, confiesa. “Estoy muy agradecido a la Fundación SGAE por el premio. No me lo esperaba, y menos aún que los compañeros del sector hayan pensado que me lo merezco. Este premio me incentiva a seguir trabajando”.

El que fuera presidente y fundador de la Academia de las Artes Escénicas de España mantiene el despacho que una vez ocupó Lina Morgan en el teatro de la Latina. Desde allí, dirige su grupo “Pentación Espectáculos”, con un bagaje hasta el momento con una producción y distribución de más de 275 obras de teatro y ha contratado para trabajar a más 3.000 artistas.

Además de gestionar el Teatro de La Latina, también programa el Teatro Bellas Artes y preside la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza de España (FAETEDA) y la Asociación de Productores y Teatros de Madrid. “Siempre tuve la ilusión de dedicarme a la organización.

Comienza entonces a dirigir su empresa teatral “Pentación Espectáculos”, una iniciativa empresarial de producción y distribución teatral cofundada por él mismo y grandes compañeros de viaje: José Luis Alonso de Santos, Gerardo Malla, Rafael Álvarez ‘El Brujo’, Margarita Piñero y Tato Cabal. La empresa -comenta Jesús- continúa en activo después de 38 años: “El premio fundamental es que cada estreno funcione y venga el público a verlo”, asegura. “Cuando yo produzco un espectáculo, pienso en lo que le puede gustar al público. Sus gustos son diversos, variados y amplios. Nuestra misión es conectar con él”.

“Con Pentación, -continua comentando Jesús- buscamos una tercera vía, entre lo independiente y lo comercial, para afrontar nuevos retos. Es muy raro que permanezcan en el tiempo estructuras organizadas de gestión, distribución, exhibición y producción de teatro. Cubrimos todo el negocio teatral”, explica desde la experiencia. Su irrupción en la escena teatral como productor supuso una verdadera renovación, porque, hasta ese no era fácil diferenciar la figura del autor de la obra del productor escénico.

“El sector es precario y complicado, pero se ha ido profesionalizando. Hay una evolución amplia en relación con los derechos laborales, las estructuras empresariales y el público”, afirma. Afanado por la renovación del sector y la conquista de derechos en la profesión, ha compaginado su labor como productor con la política cultural, siempre desde la colectividad y la asociación. Tras su paso por la Academia de las Artes Escénicas de España, en la actualidad preside la Asociación de Productores y Teatros de Madrid y la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza de España. “

Uno de los principios fundamentales de Cimarro ha sido trabajar con los mejores autores y directores de escena de nuestro país como, Alonso de Santos, Paloma Pedrero, Adolfo Marsillach, Fernando Fernán Gómez, Alberto Conejero o Paco Bezerra son algunos de los nombres que le han acompañado a lo largo de su dilatada trayectoria: “Es fundamental tener una historia interesante que contar, por eso soy de los productores que más autores de teatro españoles haya estrenado”, sentencia. “El autor español es el que mejor conecta con el público español”.

Igual que ellos, también grandes figuras de las tablas, como Concha Velasco, Marisa Paredes, Lola Herrera, José Sacristán o Héctor Alterio, inextinguibles. Precisamente este último protagonizó una de las producciones más aplaudidas de su carrera, “Yo, Claudio”, “He tenido la suerte de trabajar con los grandes nombres del teatro español, figuras con carreras muy longevas”, detalla, que Héctor Alterio, le decía que el teatro le daba vida.

Nuestra profesión no tiene límite en la edad”, concluye. En 2024 conquistó el “Premio Max aplauso del público” por la obra “Señora de rojo sobre fondo gris” protagonizada por Pepe Sacristán.

Además de productor, ha mantenido una labor como articulista y colaborador de diversas publicaciones de carácter teatral, además de tener publicado: “El Manual de producción, gestión y distribución del teatro”. También ha impartido numerosos cursos de producción y distribución teatral. Es miembro del Consejo Regional de Cultura de la Comunidad de Madrid, del Consejo Estatal de Artes Escénicas del Ministerio de Cultura, y jurado de los Premios Princesa de Girona. Entre otros reconocimientos, ha recibido el Premio Honorífico Palma de Alicante al Mejor Productor de la XXI Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos en 2013, el Premio Centro de Iniciativas Turísticas de Mérida en 2015 por su labor como director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, el Premio Ercilla de teatro a la Trayectoria en 2017.

La ceremonia será retransmitida la noche del día 1 de junio a través de La 2 de Televisión Española, y a través del Canal Internacional de Rtve y vía streaming por Rtve Play.