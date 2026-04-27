Me encanta Michael Jackson, como a tantos fans de un artista internacional que no morirá nunca. He disfrutado al 100% con sus canciones, con la interpretación de Jaafar Jackson, con una producción espectacular y por volver a ver y a sentir a un músico y compositor inalcanzable, de leyenda, pero creo que no es un film a la altura del mega ídolo.

En una premier espectacular, con invitados de lujo y en una pantalla IMAX de una calidad de imagen y sonido sensacional, me senté con mi hermana Bea a ver al mito con unas palomitas que amablemente nos regalaban. Todo el biopic iba bien, pero no entraba de lleno en el largo. Le falta pasión, historia, canciones emblemáticas y la magia del rey del pop.

Me fui con una sensación agridulce. Feliz por volver a escuchar a uno de los artistas más increíbles del mundo, pero triste por que no le han sacado todo el partido que se merece, y eso es una pequeña injusticia para sus fans.

Aun así, si te gusta Michael Jackson por supuesto que tienes que ir a ver esta película vibrante y positiva. De lo negativo ya hablamos en otro momento o en otro film.

3 ★★★