  • ESP
    España América
Cultura Cine y Teatro

Un Ritmo que te entra en las Venas

Michael

El biopic superficial de un genio

Michael
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Me encanta Michael Jackson, como a tantos fans de un artista internacional que no morirá nunca. He disfrutado al 100% con sus canciones, con la interpretación de Jaafar Jackson, con una producción espectacular y por volver a ver y a sentir a un músico y compositor inalcanzable, de leyenda, pero creo que no es un film a la altura del mega ídolo.

En una premier espectacular, con invitados de lujo y en una pantalla IMAX de una calidad de imagen y sonido sensacional, me senté con mi hermana Bea a ver al mito con unas palomitas que amablemente nos regalaban. Todo el biopic iba bien, pero no entraba de lleno en el largo. Le falta pasión, historia, canciones emblemáticas y la magia del rey del pop.

Me fui con una sensación agridulce. Feliz por volver a escuchar a uno de los artistas más increíbles del mundo, pero triste por que no le han sacado todo el partido que se merece, y eso es una pequeña injusticia para sus fans.

Aun así, si te gusta Michael Jackson por supuesto que tienes que ir a ver esta película vibrante y positiva. De lo negativo ya hablamos en otro momento o en otro film.

3 ★★★

Los mejores productos de informática

PRODUCTOS DE INFORMÁTICA
Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]