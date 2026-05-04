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Densa hasta la Médula

Magallanes

Magallanes se merece muchísimo más

Magallanes
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Según ves los primeros 10 planos de `Magallanes´ ya sabes que se avecina una película densa y parsimoniosa como es el estilo del sobrevalorado Lav Diaz.

He dedicado mucho tiempo a estudiar la figura de Fernando de Magallanes e incluso he escrito varios libros donde el descubridor es uno de los protagonistas, por supuesto junto a Juan Sebastián Elcano, y tiene unos fallos y unas lagunas históricas este mega largo impresionantes.

Técnicamente tiene una estética diferente, sí, pero aburrida en cuanto a la duración de los planos que la hacen soporífera. Podía haber acortado cada plano por la mitad y dejar un film mucho más dinámico de 90´, y sobra.

Aun así, y a pesar de la desesperada lentitud, es un personaje tan interesante que merece la pena verla, pero vete descansadito y tómate un par de cafés.

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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