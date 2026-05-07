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Un Binomio Perfecto

Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft

Cuando la música y el cine se entrelazan en un film espectacular

Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Estaba realmente interesado en sentir cómo iba a salir la mezcla de escuchar y ver a una de las cantantes más poderosas e influyente internacionalmente, Billie Eilish, en un concierto apoteósico y lleno hasta la bandera, con la creatividad del director de cine más en boga en estos momentos, James Cameron, que ha realizado películas como `Titanic´, `Avatar´, `Terminator´ o `Aliens´.

¡Madre mía qué espectáculo audiovisual! Si Billie Eilish es una cantante alternativa que compone unas melodías sugerentes, hipnotizantes y revolucionarias que atraviesan tu corazón y buscan la libertad del individuo y su propia aceptación tal como es, por encima de todas las cosas; el genial realizador James Cameron sabe sumergirse en las tripas de una artista sin límites y mostrar un concierto por fuera y por dentro de una manera magistral, incluyendo una entrevista donde Billie le susurra cómo ve ella el mundo y la vida misma.

El preestreno ha sido un éxito con mayúsculas, donde los asistentes aguantaron sentados hasta `Bad Guy´, donde no se pudieron reprimir y saltaron a la pista para bailar sus canciones introspectivas y elegantes imitando sus saltos anárquicos pero llenos de un ritmo desalmado.

Si queréis disfrutar de una música embriagadora, una artista superlativa, una performance rompedora, unas imágenes estratosféricas, un director de cine del futuro y un binomio perfecto Billie-Cameron, no dejéis de ver esta peli.

En 5 palabras: ¡¡¡Es Pec Ta Cu Lar!!!

4½ ★★★★½

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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