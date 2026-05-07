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Cultura Cine y Teatro

Un Ángel sin Alas

MOVIDA CELESTIAL

Comedia entretenida sin más

MOVIDA CELESTIAL
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Una comedia entretenida, bien elaborada por el director Aziz Ansari, y con tres actores que dan la talla: Keanu Reeves, Seth Rogen y el propio Aziz Ansari.

Pero el problema es que es un guion demasiado simplón y se hace un poco cansina: un ángel que quiere demostrarle a un pobre hombre que lo importante de la vida no es lo material sino hacer el bien y disfrutar de lo que uno tiene, siendo mejor una persona humilde que un rico cabrón, pero cuando conoce lo bien que vive con dinero pues no quiere volver a su vida de antes. Vamos, toda una filosofía barata e infantiloide.

Bien es verdad que al final te vas con un regusto de pasarlo bien y el cambio de papeles de sus personajes tiene cierta gracia, por lo que si buscas algo de entretenimiento y diversión te puede valer.

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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