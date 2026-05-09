ESTE / OESTE

Una comedia amena y bastante disparatada sobre el robo de un dinero que no se sabe bien a quién pertenece. Lo cierto es que un barrio entero piensa en sacar provecho del descubrimiento para aprovechar el cambio de ciclo en una Alemania del Este a punto de acabar con el telón de acero.

Una realización y guion trabajado de la alemana Natja Brunckhorst con un reparto correcto, especialmente Sandra Hüller y Max Riemelt, hacen de la película un entretenimiento fácil de ver.

Pero eso sí, sin buscar nada demasiado profundo, excepto la metamorfosis de una sociedad donde todavía hay más de uno que se revela contra las nuevas ideas que se están imponiendo en su vecindario y luchan por que todo se quede igual.

Para una tranquila tarde de domingo.

2½ ★★½