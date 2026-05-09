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Cultura Cine y Teatro

Tres Amigos Planifican un Robo Histórico

ESTE / OESTE

Cuando lo imposible puede suceder

ESTE / OESTE
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Una comedia amena y bastante disparatada sobre el robo de un dinero que no se sabe bien a quién pertenece. Lo cierto es que un barrio entero piensa en sacar provecho del descubrimiento para aprovechar el cambio de ciclo en una Alemania del Este a punto de acabar con el telón de acero.

Una realización y guion trabajado de la alemana Natja Brunckhorst con un reparto correcto, especialmente Sandra Hüller y Max Riemelt, hacen de la película un entretenimiento fácil de ver.

Pero eso sí, sin buscar nada demasiado profundo, excepto la metamorfosis de una sociedad donde todavía hay más de uno que se revela contra las nuevas ideas que se están imponiendo en su vecindario y luchan por que todo se quede igual.

Para una tranquila tarde de domingo.

★★½

 

 

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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