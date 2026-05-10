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Cultura Cine y Teatro

Sencilla y Encantadora

El Amigo Inesperado

¿Podrías Vivir sin el Móvil?

El Amigo Inesperado
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Una historia tan inusual como actual, donde un famoso escritor contrata a un humilde imitador de voces para que le sustituya en sus llamadas y poder así escribir tranquilo un libro autobiográfico sin que nadie le moleste, aunque rápidamente se complica la trama y lo que parecía una idea genial se convierte en una mezcla de relaciones emocionantes.

La deliciosa relación de los protagonistas Denis Podalidès y Salif Cissé es un gancho esencial del film de la directora y guionista Fabienne Godet en esta comedia de enredos entretenida y reflexiva.

¿Por qué realmente a todos nos gustaría olvidarnos de la presión del móvil y no somos capaces de evitarlo?

En fin, una película divertida que te hace pensar en la descomunal dependencia de las personas en un aparato casi diabólico que controla nuestras vidas sin quererlo.

3 ★★★

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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