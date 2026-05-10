Mel Gibson concluye el rodaje de ‘La Pasión de Cristo: Resurrección’: un detalle sorprendente en las manos del actor

Mel Gibson ha dado por concluidos 134 días de rodaje en Italia y ha anunciado el final de producción de La Pasión de Cristo: Resurrección, la secuela que lleva años gestándose y que se estrenará en dos partes en 2027.

El director publicó en Instagram una imagen frente a su camerino con el rótulo «Jesús» y la frase «It’s accomplished», evocando el eco evangélico del «consumatum est» con una deliberación que en Gibson nunca es accidental.

Porque en Mel Gibson, el catolicismo no es un elemento decorativo de su filmografía. Es el centro de su vida.

El católico más famoso de Hollywood

Mel Gibson nació en Nueva York en 1956 y fue educado en la fe católica por su padre Hutton Gibson, un devoto seguidor del catolicismo tradicional preconciliar que rechazaba las reformas del Concilio Vaticano II. Esa formación marcó a Gibson de forma indeleble y explica tanto su cine como su vida personal.

Es padre de nueve hijos de tres relaciones diferentes, lo que en cualquier contexto biográfico sería notable pero que en el suyo tiene una dimensión específicamente religiosa: Gibson ha hablado en numerosas entrevistas de su rechazo a los métodos anticonceptivos y de su convicción de que la paternidad numerosa es coherente con su fe. Sus hijos mayores, con su primera esposa Robyn Moore con quien estuvo casado 26 años, son siete. Tiene además una hija con Oksana Grigorieva y otra con su actual pareja Rosalind Ross, con quien ha tenido su hijo más joven, nacido en 2017 cuando Gibson tenía 61 años.

Esa fe profunda, a veces heterodoxa y siempre personal, es el motor que explica La Pasión de Cristo (2004) y ahora su secuela. Gibson no hizo la primera película como un proyecto comercial al que luego añadió contenido religioso. La hizo como un acto de fe que resultó ser también un fenómeno comercial sin precedentes: 610 millones de dólares de recaudación mundial con un presupuesto de 30 millones, financiada en gran parte con dinero propio del director cuando ningún estudio quiso apostar por ella. Sigue siendo la película independiente más taquillera de la historia y durante dos décadas fue la película con clasificación R más vista en Estados Unidos.

La secuela que tardó 21 años

Gibson dedicó siete años al desarrollo del guion de La Resurrección, consultando con teólogos e historiadores para ajustarse al relato bíblico con la misma meticulosidad que caracterizó la primera entrega. El rodaje comenzó el 6 de octubre de 2025 en los estudios Cinecittà de Roma, el mismo lugar donde se filmó la película original, y se extendió durante siete meses por localizaciones en Matera y Ginosa, escenarios que ya habían servido para El Evangelio según San Mateo de Pier Paolo Pasolini.

El presupuesto ha alcanzado los 250 millones de dólares, ocho veces más que la primera entrega. Lionsgate distribuirá las dos partes en fechas con una carga simbólica que Gibson ha calculado con precisión: la primera parte el 26 de marzo de 2027, Viernes Santo, y la segunda el 6 de mayo, Día de la Ascensión.

La película profundiza en los tres días posteriores a la crucifixión con lo que Gibson describe como un «viaje ácido» de visiones metafísicas: batallas entre ángeles y demonios, el descenso a los infiernos, la Resurrección. Parte del rodaje se realizó con cámaras IMAX.

El nuevo Jesús: finlandés, 36 años, con agujeros en las manos

El cambio más llamativo de la producción es el del actor principal. Jim Caviezel, que tenía 35 años durante el rodaje de la primera película y que su interpretación de Jesús le persiguió durante décadas con la misma intensidad que la persecución de Roma persiguió a los primeros cristianos, no regresa. Tiene ahora 57 años y la historia se sitúa solo tres días después de la crucifixión, lo que hace inviable su continuidad sin recurrir al rejuvenecimiento digital.

Gibson eligió a Jaakko Ohtonen, un actor finlandés de 36 años nacido en Oulu el 25 de agosto de 1989. Formado en la Universidad de Tampere, Ohtonen tiene experiencia en producciones internacionales de cierta envergadura: interpretó al guerrero Wolland en The Last Kingdom, participó en Vikings: Valhalla y trabajó en To Cook a Bear para Disney+, además de una trayectoria en el cine finlandés que incluye The Unknown Soldier.

Las primeras imágenes del rodaje muestran a Ohtonen con los profundos agujeros dejados por los clavos en las manos recreados con un realismo que impacta. Gibson buscaba una interpretación «viva y física» sin trucos digitales. La elección de un actor nórdico, físicamente muy alejado de la imagen habitual del Jesús de la iconografía occidental, es una decisión deliberada.

Los cambios en el reparto

El relevo generacional es casi completo respecto a la primera entrega:

Mariela Garriga sustituye a Mónica Bellucci como María Magdalena. Kasia Smutniak releva a Maia Morgenstern en el papel de la Virgen María. Riccardo Scamarcio asumirá a Poncio Pilato. Rupert Everett interpretará a Abraham. Pier Luigi Pasino será Pedro.

Las cifras que contextualizan el proyecto

La primera La Pasión de Cristo costó 30 millones y recaudó 610. La secuela costará 250 millones y nadie sabe cuánto recaudará, pero las proyecciones de Lionsgate son ambiciosas. El mercado del cine religioso ha crecido desde 2004 y la base de seguidores de la primera película, que abarcó denominaciones cristianas de todo el espectro confesional, sigue siendo la audiencia potencial más fiel que cualquier película puede aspirar a tener.

Gibson tiene 69 años, nueve hijos, una fe que le ha costado escándalos y rehabilitaciones públicas, y un proyecto que lleva dos décadas queriendo completar.

La primera vez financió la película con su propio dinero porque nadie creía en ella. Recaudó 610 millones.

Esta vez Lionsgate ha puesto 250 millones.

El Viernes Santo de 2027 dirá si volvió a tener razón.