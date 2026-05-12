Me necanta la naturaleza y los animales, especialmente salvajes, y voy a ver esta película con la idea de ver un documental sobre leonas, cuando me encuentro con la sorpresa de que esas fuertes e incansables leonas no son cuadrúpedos, sino mujeres, madres, que son tan implacables defendiendo a niños indefensos como el más fiero de los felinos.

Por fin un largo con verdaderos valores que parecen extinguidos, donde madres y jóvenes lo dan todo desinteresadamente por, aparentemente, nada. Pero la realidad es que el amor que dan y reciben es lo más importante para sus entregadas vidas.

La dirección y el guion de Juan Manuel Cotelo es vibrante, sin dejarte respirar hasta que te mete en lo más profundo del interior de esas leonas que cambian la vida de tantos niños desamparados.

Cuando una leona fallece, las demás cuidan de sus cachorros amamantándolos estre todas para que puedan salir hacia delante.

No te pierdas este film único, sensible, penetrante y que te hará pensar, y mucho.

4 ★★★★