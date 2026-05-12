El Musical «El Tiempo Entre Costuras»

El próximo día 14 tiene en Madrid en el teatro Calderón, el regreso del musical, “El tiempo entre costuras”, obra de María Dueñas de éxito literario y arrollador y llevada como serie televisiva de Antena 3, posteriormente, aunque no en abierto. Ahora tras su paso por más 20 poblaciones llega a Madrid hasta el 5 de julio.

Esta obra publicada en 2009, ha vendido más de 5 millones de ejemplares en todo el mundo. Este fenómeno editorial, cuenta con más de 70 ediciones y ha sido traducido a más de 40 idiomas. El musical. Tras recorrer nuestro país, acumulo la cifra de 360 funciones con los mismos actores con los que llega a Madrid.

El tiempo entre costuras es una gran producción musical que traslada al escenario una de las historias más cautivadoras de la literatura contemporánea. Con una puesta en escena elegante, una partitura original emocionante y un vestuario deslumbrante, el espectáculo invita al público a sumergirse en un viaje de amor, traición y transformación personal a través de escenarios llenos de exotismo y tensión histórica.

La música original, compuesta por Iván Macías, envuelve la historia con una partitura rica en matices, capaz de transmitir la emoción, la tensión y el exotismo que atraviesan la narración.

La adaptación del libreto, está firmada por Félix Amador, que logra trasladar al escenario algo arduo difícil por la complejidad de la novela original, que respeta su esencia y ofrece al espectador una experiencia teatral intensa y fluida. Cada escena está construida con un cuidado especial por el detalle, permitiendo que el público viaje por distintos escenarios.

La historia consiste en la vida Sira Quiroga, una joven modista que abandona Madrid en los meses previos al inicio de la guerra civil arrastrada por el amor desbocado hacia un hombre que apenas conoce. Juntos se instalan en Tánger, población exótica y vibrante donde todo puede hacerse realidad.

Sira esta sola y acuciada por deudas que su pareja adquiere y le surge la traición tiene que trasladarse a Tetuán, capital del Protectorado español en Marruecos. ayudada por amistades de reputación dudosa, consigue una nueva identidad y decide en esta capital poner en marcha un selecto atelier de modista, en el que atiende a clientas desconocidas y e insignes personajes de la política y la alta ciudadanía, teniendo en cuenta que la guerra en España había finalizado y la segunda mundial estaba en marcha en Europa, esta zona de Marruecos, se había convertido en un punto secreto, porque era muy propiciatoria para ocultarse en la huida de los enemigos en dichos con vultuosos momentos.

Por ello, Sira circunstancialmente, queda ligado a un puñado de personajes históricos entre los que destacan Juan Luis Beigbeder (el enigmático y poco conocido ministro de Asuntos Exteriores de asunto exteriores de Franco y su amante, la excéntrica Rosalinda Fox; el agregado naval Alan Hillgarth, británico que manejaba la inteligencia de su país en España durante este principio de la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial.

Entre las telas, las confidencias de secretos, la protagonista inicia un camino de empoderamiento y crecimiento que la transforma para siempre. Entre todos ellos la empujarán hacia un arriesgado compromiso laboral con las telas, las puntadas y los patrones de su oficio, que se convertirán en la fachada visible de algo mucho más turbio y peligroso para ella y su taller.

La obra, en el 2023, fue reconocida con el “Premio Talía”, al mejor vestuario otorgado por la Academia de las Artes Escénicas de España.

Uno de los elementos a destacar de este musical, es su espectacular vestuario diseñado para reflejar tanto la evolución personal de Sira como la sofisticación de los entornos en los que se mueve. El diseño de los trajes de la obra, lleva la firma de Lorenzo Caprile, junto a Marietta Calderón. Caprile, es un modisto creador, que actualmente sus trajes se encuentran en los cuerpos más importantes de la sociedad y de la política de nuestro país. Es un referente indiscutible de la moda española, que aporta a la obra, la elegancia, y la precisión histórica del libro de María Dueñas, en los tiempos en que transcurre y acertando con cada creación.

La dirección es de Federico Barrios, bailarín, coreógrafo y director de musicales, tiene 41 años con una cultura extensísima. Llegó en 1998 a España desde Argentina su país. Ha dirigido y llevó la coreografía del musical West Side Story.

Las actrices Alba Cuartero y Jana Gómez encarnarán alternativamente a Sira Quiroga. Junto a ellas, se incorpora Noemí Mazoy como Dolores: Claudio Columé en el papel de Marcus Logan; Laia Prats como Rosalinda Fox; Irene Pozo como Candelaria y Gustavo Rodríguez en el papel de Félix y Carlos Alvarado. Personajes esenciales en el itinerario de Sira, desde Madrid hasta el norte de África. El reparto reúne además a un numero de actores actrices, que completan la puesta en escena y el buen funcionamiento y trayectoria de la obra con una duración de 2 horas 30 minutos.

El elenco se completa con actores y cantantes como Alberto Vázquez, Julio Morales, Sergio Escribano, Paco Arrojo, Rodrigo Blanco, Franc de Luna, Clara Lanzani, Camila Puelma y Mireia García, además de los swings Miguel Ángel Bellotto, Alex Parra, Rocío Martín y Noelia Cano.

En 2022 el público le otorgó 10 “Premios Broadway World Spain”, eligiendo a “El tiempo entre costuras” como: mejor musical, mejor musical en gira, mejor musical original, mejor dirección musical, mejor dirección, mejor coreografía, mejor sonido, mejor actriz de reparto, mejor ensemble y mejor cartel.

La autora de la novela, María Dueñas, que ha participado activamente como asesora en el proceso creativo, aportando su visión y asegurando que la adaptación mantenga el espíritu de la obra que conquistó a millones de lectores

María Dueñas Vinuesa nació en 1964 en Puertollano (Ciudad Real), en una familia numerosa de 8 hermanos. Reside en Cartagena, donde se trasladó por motivos laborales junto a su marido, catedrático de Latín en un instituto de Cartagena, con quien tiene 2 Hijos. Doctora en Filología Inglesa y profesora titular de filología inglesa en la facultad de Letras de la Universidad de Murcia.

A lo largo de su carrera profesional ha impartido docencia en universidades norteamericanas y ha participado en múltiples proyectos educativos, culturales y editoriales. Su exitosa ópera prima, “El tiempo entre costuras”, publicada en 2009, se convirtió en superventas. Sus derechos han sido cedidos para traducciones a más de veinticinco lenguas. Su primer galardón fue El Premio Ciudad de Cartagena de Novela Histórica, lo obtuvo en 2010. Al año siguiente, ganó el Premio de Cultura 2011 de la Comunidad de Madrid, en la categoría de Literatura.

Posteriormente se ha consolidado como novelista con sus siguientes títulos: “Misión Olvido” (2012) y “La templanza” (2015), que fue la novela más vendida del año y que ha sido llevada a la pequeña pantalla. Luego escribiría la segunda parte de “Un tiempo entre costuras con el título de “Sira” (2021); El, pasado año salió a la venta su último libro: “Por si un día volvemos”.