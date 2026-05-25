Los ‘Javis’ contra la realidad: otra manipulación histórica sobre Lorca que se cae por su propio peso

Una mentira burda.

Pero la hemeroteca les desmonta la falacia.

Los cineastas Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como ‘Los Javis‘, se coronaron en Cannes su película ‘La bola negra‘, inspirada en una obra inacabada de Federico García Lorca.

En la promoción del filme, insistieron en un relato simplista y repetido durante décadas: que al poeta lo asesinaron por homosexual a manos del fascismo, pero que durante mucho tiempo eso se ocultó:

Silenciarle por ese lado, negarle ese amor, esos sentimientos, estudiarle de una manera completamente aséptica, ha sido homofobia toda la vida. Y creo que por eso es importante reivindicarle en su totalidad, en su identidad política y en sus emociones y en quién amaba. La comunidad LGTBIQ+ necesita referentes. Entonces, si ocultas esa parte, si ocultas la parte de la sexualidad y conviertes a Federico en un poeta y ya está, sin explicar más, nos estás robando un referente. A mí me robaron un referente cuando yo era pequeño y estudiaba Lorca. Si a mí me lo hubieran explicado, para mí hubiera tenido una importancia muchísimo más grande, muchísimo más extrema. Porque cuando te dicen que puedes ser gay, que no pasa nada, pero no se lo cuentes a nadie, de puertas para adentro, o que lo sean en su casa, lo que estás diciendo es que te da asco. Y esa es la verdad. No se trata de que hazlo de puertas para adentro, se trata de que no quieres verlo tú.

Una narrativa emotiva, útil para su agenda y para emocionar al público internacional, pero que choca frontalmente con la abundante documentación histórica disponible.

La realidad, contrastada por historiadores como Ian Gibson, Miguel Caballero o Eduardo Molina Fajardo, es mucho más compleja y conocida desde hace años. Lorca fue detenido y fusilado en agosto de 1936, al inicio de la Guerra Civil, en la zona sublevada de Granada.

Los motivos que se le atribuyeron en su momento combinaban varios factores: su simpatía por el Frente Popular (aunque no era militante activo), su perfil de intelectual de izquierdas, posibles envidias y rencillas locales, y sí, también rumores sobre su homosexualidad.

Documentos de la época, como informes policiales franquistas, lo describían como «socialista, masón y con prácticas de homosexualismo».

No era un secreto. Ni en 1936 ni en las décadas posteriores. Su ejecución formó parte de la brutal represión en Granada contra personas consideradas «rojas» o sospechosas. Junto a él murieron otras personas por motivos principalmente políticos. Los nombres de los responsables (Ramón Ruiz Alonso, Juan Luis Trescastro y otros) y las circunstancias están ampliamente documentados. No hubo un gran «ocultamiento» de la homosexualidad como causa: ya entonces se mencionaba abiertamente entre los acusadores.

La hemeroteca es definitiva.

El programa ‘La Clave‘ (TVE) emitió ‘Muerte de García Lorca‘ el 21 de junio de 1980. La tertulia estuvo precedida por la emisión de una película-documental titulada ‘Federico García Lorca‘ (1976), dirigida por Humberto López y Guerra.

El debate duró unas tres horas y contó con la siguiente mesa de invitados: Ian Gibson, hispanista y uno de los principales biógrafos del escritor; Luis Rosales, poeta, miembro de la Real Academia Española y amigo personal en cuya casa de Granada estuvo refugiado Lorca antes de su detención; José Luis Vila-San Juan, periodista y escritor, autor de investigaciones sobre su asesinato; Santiago Ontañón, escenógrafo y amigo que trabajó directamente con el poeta en proyectos como la compañía teatral La Barraca; José Caballero, pintor y estrecho colaborador artístico de Lorca y César Torres Martínez, que fuera gobernador civil de Granada.

Y en 1987 TVE emitió la serie ‘Lorca, muerte de un poeta‘, dirigida por Juan Antonio Bardem, que incluye referencias explícitas a su homosexualidad, incluida la alusión a la polla en su correspondencia con Dalí.