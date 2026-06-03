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Cultura Cine y Teatro

Enfrentarse al Alzheimer

COSAS QUE NO OLVIDARÉ

Un Ejemplo de Humanidad

COSAS QUE NO OLVIDARÉ
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Triste, profunda e inquietante . `Cosas que no olvidaré´ es un largo de casi dos horas de duración basado en una historia real.

Ver a cualquier persona que tenga Alzheimer te llaga al corazón, pero en este film es un hombre joven, que va sintiendo poco a poco como su memoria se va desvaneciendo como un azucarillo dentro de una pequeña taza de té, y sabe perfectamente lo que le va a ocurrir.

El director italiano Alessandro Aronadio cuenta la enfermedad de una manera original, diferente, intentando mostrar de la manera más real posible lo que ocurre en la fase anterior a perder totalmente la cabeza. Cómo lo gestiona el protagonista y cómo le ayuda su familia, que sufre a su lado tanto como él.

Emotiva manera de contar esa enfermedad neurodegenerativa horrible y sin solución, con un reparto bien escogido.

Es muy dura, pero merece la pena.

3 ★★★

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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