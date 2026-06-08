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Cultura Cine y Teatro

Una Sucesión Continua de Gags

Scary Movie

Regresa la comedia del terror

Scary Movie
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Una película estrambótica y delirante que acuchilla al movimiento woke para siempre, con una cantidad continua e innumerable de sketch tan divertidos como aberrantes.

Esta sexta entrega regresa fuerte y sin censuras de ningún tipo, pero no todas las parodias son divertidas y a veces se hace un poco cansino tanto rollo soez y pseudosexual.

En todo caso, el regreso de los hermanos Wayans como guionistas mejora la cinta y no es fácil seguir haciendo reir depués de una saga tan larga.

Si eres fan de Scary Movie vete a verla.

★★½

 

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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