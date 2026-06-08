Una película estrambótica y delirante que acuchilla al movimiento woke para siempre, con una cantidad continua e innumerable de sketch tan divertidos como aberrantes.

Esta sexta entrega regresa fuerte y sin censuras de ningún tipo, pero no todas las parodias son divertidas y a veces se hace un poco cansino tanto rollo soez y pseudosexual.

En todo caso, el regreso de los hermanos Wayans como guionistas mejora la cinta y no es fácil seguir haciendo reir depués de una saga tan larga.

Si eres fan de Scary Movie vete a verla.

2½ ★★½