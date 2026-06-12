Ante una noticia inesperada sobre un grave problema de salud, Nino solo tiene 3 días para resolverlo.

La dirección y el guion de Pauline Loquès es sumamente delicada y respetuosa, dando un giro melodramático al contenido original y realista que te sumerge en el cerebro de una persona a la que le han dado la peor noticia de su vida.

El protagonista es un prodigioso Théodore Pellerin que suavemente va mostrando una faceta de joven desnortado al principio y cómo va madurando en tan solo 3 días que marcarán su vida para siempre.

Una delicia, con ritmo de cine francés, que no debes perderte.

3½ ★★★½