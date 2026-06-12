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Cultura Cine y Teatro

Tienes tres días para resolverlo

Nino

Sensible y delicada ante un problema difícil de tratar

Nino
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Ante una noticia inesperada sobre un grave problema de salud, Nino solo tiene 3 días para resolverlo.

La dirección y el guion de Pauline Loquès es sumamente delicada y respetuosa, dando un giro melodramático al contenido original y realista que te sumerge en el cerebro de una persona a la que le han dado la peor noticia de su vida.

El protagonista es un prodigioso Théodore Pellerin que suavemente va mostrando una faceta de joven desnortado al principio y cómo va madurando en tan solo 3 días que marcarán su vida para siempre.

Una delicia, con ritmo de cine francés, que no debes perderte.

★★★½

 

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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