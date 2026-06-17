Los Últimos Días de María Antonieta

Un capítulo histórico inolvidable de Francia que llevó a la decapitación del Rey Luis XVI y de su mujer María Antonieta. ¿Pero cómo fueron los últimos días de los monarcas en la Torre del Temple antes de que les cortaran la cabeza? Eso es lo que muestra de una manera detallista y sombría el director napolitano Gianluca Jodice.

Me ha gustado mucho la técnica, la iluminación, la ambientación, el vestuario, el maquillaje y la dirección de actores, donde tanto Melanie Laurent como una impulsiva María Antonieta, y Guillaume Canet como un Rey Luis XVI sin personalidad, incrédulo ante una situación tan humillante, recrean a la perfección el giro tan brutal de sus vidas y las de su familia.

Si te gusta la historia, y más aun un episodio tan importante como la llegada de la Revolución Francesa y el derrocamiento de la monarquía de una manera tan explícita, no dejes de acudir al cine a verla.

3½ ★★★½