La ópera prima de la directora canaria Arima León es un mar de sensaciones cubierto de pétalos negros. Una historia entre el intenso y sublime enamoramiento con la decepción y el desencanto.

Basada en el amor lésbico entre la famosísima estrella del circo Pinito del Oro con otra mujer por la que siente un apasonamiento incontrolable hasta que la vida misma las separa bruscamente.

Pero la deseable amante, la poetisa Natalia Sosa, interpretada con dureza y amargura por Tania Santana, acaba publicando un libro que cuenta sus amores prohibidos con Pinito, una distante y triste Adriana Ugarte, y sus vidas acaban en un pensamiento desgarrador sobre qué pudo pasar si ambas hubiesen arrancado las poderosas argollas del qué dirán.

Emocionante y conmovedor guion de la propia directora. El 10 de julio no te la pierdas en la gran pantalla.

3½ ★★★½