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Cultura Cine y Teatro

El Amor, la Poesía y la Tristeza se dan la mano

Tal Vez

Una película llena de sensibilidad y honestidad

Tal Vez
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

La ópera prima de la directora canaria Arima León es un mar de sensaciones cubierto de pétalos negros. Una historia entre el intenso y sublime enamoramiento con la decepción y el desencanto.

Basada en el amor lésbico entre la famosísima estrella del circo Pinito del Oro con otra mujer por la que siente un apasonamiento incontrolable hasta que la vida misma las separa bruscamente.

Pero la deseable amante, la poetisa Natalia Sosa, interpretada con dureza y amargura por Tania Santana, acaba publicando un libro que cuenta sus amores prohibidos con Pinito, una distante y triste Adriana Ugarte, y sus vidas acaban en un pensamiento desgarrador sobre qué pudo pasar si ambas hubiesen arrancado las poderosas argollas del qué dirán.

Emocionante y conmovedor guion de la propia directora. El 10 de julio no te la pierdas en la gran pantalla.

★★★½

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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