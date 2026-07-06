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Una Comedia Entretenida

El Último Mono

Un Amor sin Barreras Wokes

El Último Mono
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Cuando veo el título de la película, con esa imagen tan desfasada y con ese antetítulo tan sugerente «Patriarcado el que tengo aquí colgado»… doy por supuesto que me voy a `tragar´ un bodrio español de los que te dejan sin respiración.

Pues ni mucho menos. Es divertida, entretenida, amena y le da caña igual a los machistas que a las feministas, algo valorable, con un contenido que se basa en el ligue del macho alfa con una feminista recalcitrante que, no se sabe como, resulta que las hormonas del león la ponen bastante cachonda.

Los protagonistas, Susana Abaitua y Juan Dávila, dan la talla, al igual que el director Joaquín Mazón, y el guion de Yolanda G. Serrano y Joaquín Oristell hace que pases un buen rato en la butaca y salgas con una sonrisa en los labios.

2½ ★★½

 

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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