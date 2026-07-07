Mala Bestia

Un contenido realmente complicado de mostrar en pantalla. La directora Bàrbara Farré lo hace, en esta su ópera prima, con un ritmo lento y monótono que cuesta seguir sin apoyarte en el brazo de la butaca.

Es el fin de una etapa de la vida tremendamente importante, la inocencia, donde la protagonista, María Schwinning, es además huérfana y es acogida por una familia donde en principio no está cómoda y siente que su futuro puede ser más que difícil.

Están bien los actores, la fotografía y la ambientación, pero es un lenguaje excesivamente tedioso para una obra audiovisual. La profundidad del guion se convierte en su mayor enemigo.

1½ ★½