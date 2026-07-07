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Cultura Cine y Teatro

El Fin de la Inocencia

Mala Bestia

Una complicada historia difícil de contar

Mala Bestia
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Un contenido realmente complicado de mostrar en pantalla. La directora Bàrbara Farré lo hace, en esta su ópera prima, con un ritmo lento y monótono que cuesta seguir sin apoyarte en el brazo de la butaca.

Es el fin de una etapa de la vida tremendamente importante, la inocencia, donde la protagonista, María Schwinning, es además huérfana y es acogida por una familia donde en principio no está cómoda y siente que su futuro puede ser más que difícil.

Están bien los actores, la fotografía y la ambientación, pero es un lenguaje excesivamente tedioso para una obra audiovisual. La profundidad del guion se convierte en su mayor enemigo.

1½ ★½

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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